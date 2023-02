Charkow 1943: Deutschlands glorreicher Sieg

Die Schlacht bei Charkow im Februar und März 1943 war eine der bedeutendsten des Zweiten Weltkriegs. Die Gefechte verschafften den Deutschen wieder Auftrieb – dank der genialen Strategie von Generalfeldmarschall Erich von Manstein und SS-Generaloberst Paul Hausser. In dem Buch „Befehl des Gewissens. Charkow – Winter 1943“ wird den deutschen Helden ein würdiges Denkmal gesetzt. Hier mehr erfahren.

Es war bereits die dritte Schlacht, die ukrainische Stadt Charkow (heute: Charkiw) im Zweiten Weltkrieg erlebte: Nach dem Fall von Stalingrad entstand an der Ostfront eine Lücke von rund 500 Kilometern, in die mehrere sowjetische Armeen einströmten. Um diese Feindkräfte bis zum Aufbau einer neuen Abwehrfront aufzufangen, wurden die SS-­Divisionen „Leibstandarte“, „Das Reich“ und „Totenkopf“ in die Krisenregion geworfen.

Die deutsche Armee versuchte, die Stadt, die im Zuge des Krieges von den Sowjets eingenommen worden war, zurückzuerobern. Die deutschen Truppen, unter der Führung von General von Manstein, setzten dabei auf eine Kombination aus gepanzerten Einheiten und Infanterie.

Die sowjetische Armee hatte jedoch ebenfalls ihre Truppen und Panzer verstärkt und bereitete sich auf den Angriff vor. Die eigentliche Schlacht begann am 14. Februar 1943 und dauerte fast einen Monat. In dieser Zeit fanden heftige Kämpfe statt, die sich auf beiden Seiten durch hohe Verluste auszeichneten.

Entscheidende Wendepunkte

Einen wichtigen Wendepunkt der Schlacht bedeutete die Entscheidung von General von Manstein, die Infanterieeinheiten zurückzuziehen und sich auf den Einsatz seiner Panzereinheiten zu konzentrieren. Dadurch konnte er den sowjetischen Truppen schweren Schaden zufügen und ihre Verteidigung durchbrechen.

Ebenfalls ausschlaggebend war die Entscheidung von Paul Hausser, Generaloberst der Waffen-SS, seine Panzereinheiten durch eine Attacke auf das sowjetische Zentrum in zwei Gruppen zu teilen. Dadurch konnte er den sowjetischen Truppen eine schwere Niederlage zufügen.

Die Strategie, mit der Manstein den Gegenschlag auszuführen gedachte, wurde von ihm „Schlagen aus der Nachhand“ genannt. Folgendes war vorgesehen: Der Feind sollte zunächst weit vorstoßen, sich in Sicherheit wiegen und dann (unter Ausnutzung der bei einem derartig schnellen Vormarsch zumeist auftretenden Nachschubprobleme) von den Flanken her geschlagen werden.

Adolf Hitler, wütend wegen einer vorherigen Befehlsverweigerung Haussers, flog am 17. Februar 1943 in Mansteins Hauptquartier, wo der Feldmarschall dem Oberbefehlshaber seine Strategie erläuterte. Hitler bestand zunächst auf einer baldigen erneuten Eroberung Charkows – doch es gelang es ihm nicht, sich durchzusetzen.

Ausgang und Folgen der Schlacht

Die Schlacht bei Charkow war geprägt von der Führungskompetenz der beiden Hauptakteure, General von Manstein und SS-General Hausser. Erstgenannter war einer der fähigsten Generäle der Wehrmacht und hatte in der Vergangenheit bereits mehrere erfolgreiche Schlachten geführt. Er galt Meister der Taktik und verstand es, seine Truppen effektiv einzusetzen.

Unser Geschenk 🎁 für Sie: Asyl-Tsunami, Kriegsgefahr und Energiekrise – Deutschland steht am Abgrund, doch die öffentlich-rechtlichen Medien beschönigen, schweigen, vertuschen oder verdrehen die Tatsachen. In COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt – Argumente gegen die Staatsmedien“ zeigen wir, wie ARD, ZDF & Co. tricksen, fälschen und hetzen. Diese Ausgabe, die im Handel sonst 9,90 Euro kostet, verschenken wir an alle Kunden, die bis Dienstag (28. Februar 2023, 24 Uhr) ein Produkt in unserem Shop bestellen. Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt“.

Hausser war ebenfalls ein erfahrener und fähiger General – bekannt für seine entschlossene und aggressive Führung. Ihm eilte der Ruf eines der erfolgreichsten deutschen Kommandeure an der Ostfront voraus. Seine Panzereinheiten sollten letztendlich eine entscheidende Rolle in den Gefechten um Charkow spielen.

Die Schlacht bei Charkow im Winter 1943 endete mit einem glorreichen Sieg der deutschen Armee über die bolschewistischen Horden Stalins. Die Wehrmacht konnte die Stadt zurückerobern und die sowjetischen Truppen aus der Region vertreiben. Die Verluste auf beiden Seiten waren jedoch hoch. Durch die Gegenoffensive konnte die deutsche Wehrmacht den Südabschnitt der Front stabilisieren und einen drohenden Zusammenbruch verhindern, der selbst die Niederlage von Stalingrad in den Schatten gestellt hätte.



Die Auflösung des Oberkommando der sowjetischen 3. Panzerarmee, das fast 11 Monate bestand und über bedeutende Kampferfahrung verfügte, war bereits ausgemachte Sache. Auf Befehl Nr. 46125 des Obersten Kommandozentrums wurde das Oberkommando am 26. April 1943 um 24:00 Uhr zur Neuaufstellung der 57. Armeeverwendet. Die Zusammensetzung der Armee entsprach nicht mehr ihrem Namen und Zweck, zudem wurde deutlich, dass mit Schützendivisionen gemischte Panzerarmeen nicht die notwendige Schlagkraft entwickeln konnten

Die Gefechte hatten durchaus bedeutende Auswirkungen auf den weiteren Verlauf des Krieges. Der Sieg der Wehrmacht in der Schlacht gab den deutschen Truppen neuen Schwung und sorgte für eine temporäre Stabilisierung der Frontlinie. Dies sollte jedoch nicht von langer Dauer sein. Bei ihrer Gegenoffensive konnte die Rote Armee am 23. August 1943 Charkow erneut einnehmen – diesmal endgültig.

Ein Ehrenbuch der Tapferkeit: Das Buch „Befehl des Gewissens. Charkow – Winter 1943“ dokumentiert die Operation minutiös mit Hilfe von Fotos, Karten, Befehlen sowie der Kriegstagebücher des Armeeoberkommandos 8 und des erstmals gebildeten SS-­Panzerkorps. Lesen Sie, wie SS-­Obergruppenführer Paul Hausser entgegen dem Befehl Hitlers die Stadt räumen ließ. Ein Quellenwerk ersten Ranges, das dem einen unverstellten Blick auf die damaligen Ereignisse ermöglicht. Hier bestellen.