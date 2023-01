Britischer Militärexperte: Sechs Schritte zum Atomkrieg

Ex-Diplomat Tim Willasey-Wilsey hat ein Szenario entwickelt, wie der Ukraine-Krieg zu einer atomaren Katastrophe eskalieren könnte. Andere Militärexperten halten dies indes für unwahrscheinlich. In der Februar-Ausgabe von COMPACT mit dem Dossier „Auf dem Weg zum 3. Weltkrieg“, zeigen wir schonungslos auf, worauf wir zusteuern – und was jetzt getan werden muss, um ein nukleares Armageddon zu verhindern. Hier mehr erfahren.

_ von Elmar Forster

Der ehemalige britische Diplomat und hochrangige Militärexperte Tim Willasey-Wilsey hat in der „Daily Mail“ eine Eskalationsspirale von sechs Schritten beschrieben: Wie der Ukraine-Krieg zu einem globalen Armageddon ausarten könnte. Dabei bezieht sich der emeritierte Direktor des Foreign and Commonwealth Office auf Aussagen des russischen Ex-Präsidenten Dmitri Medwedew, der vor einer Niederlage Russlands gewarnt hatte.

Medwedew hatte auf Telegram geschrieben:

„Keiner der Unglücklichen kann sich die elementare Schlussfolgerung vorstellen. Dass, wenn eine Atommacht einen konventionellen Krieg verliert, sie einen Atomkrieg verursachen könnte. Keine Atommacht hat große Konflikte, von denen ihr Schicksal abhing, jemals verloren. Das sollte jedem klar sei.“

Hier ein mögliches Szenarien laut dem britischen Willasey-Wilsey:

Schritt 1: Russlands Streitkräfte kollabieren oder meutern

Ein solcher Massenzusammenbruch der russischen Streitkräfte würde ausgelöst durch überwältigenden Druck ukrainischer Truppen mit westlicher Militärhilfe oder durch eine Meuterei in Putins Militär selbst. So hätte etwa die plötzliche Evakuierung von Charkiw im Westen „alle Merkmale einer Flucht“ getragen, indem „die Truppen ihre Positionen in Eile verließen und Ausrüstung und persönliche Gegenstände zurückließen“.

Schritt 2: Vorstoß ukrainischer Truppen an den Rand des Donbass und der Krim

In Phase zwei würden ukrainische Streitkräfte an den Rand des Donbass vorstoßen, um sich auf die Rückeroberung von von Russland gehaltenes Territorium vorzubereiten – einschließlich der Krim, die 2014 an Russland angeschlossen wurde.

Russland würde dann seine Drohungen zum Einsatz taktischer Atomwaffen gegen das ukrainische Militär verschärfen. „Die Moskauer Regierung würde zweifellos ein Ultimatum stellen, dass die Ukraine nicht in Gebiete des Donbass unter russischer Kontrolle eindringen und vor allem, dass sie die Halbinsel Krim nicht betreten darf“, so Willasey-Wilsey.

Schritt 3: Macron und Scholz warnen Selenski

Sehr wahrscheinlich würden laut dem britischen Militärxperten nun europäische Staats- und Regierungschefs den ukrainischen Präsidenten Selenski zur Mäßigung auffordern: nämlich keine von Russland okkupierten Gebiete, also die Halbinsel Krim sowie die Regionen Donezk und Luhansk im Donbass, zurückzuerobern.

Großbritannien freilich könnte eine „robustere“ Haltung einnehmen und „Selenski ermutigen, den gesamten Donbass zurückzuerobern“, sich aber von der Krim fernzuhalten – es sei denn, die NATO würde darin von ihren G7-Verbündeten unterstützt. Auch US-Präsident Joe Biden würde grundsätzlich dazu tendieren, aber bei der Krimfrage vorsichtiger agieren, im Bewusstsein dessen, dass die Krim der russische Stützpunkt der Schwarzmeerflotte ist.

Schritt 4: Selenskyj wartet 96 Stunden ab

Willasey-Wilsey zufolge könnte Selenski seinen Truppen eine „enge Frist setzen“ vor einem Einmarsch in die von Russland besetzten Gebiete setzen – nämlich maximal 72 oder 96 Stunden. Dies wäre zugleich ein Versuch, gegenüber dem Kreml zu bluffen.

Schritt 5: Putin wird gestürzt und durch FSB-Chef ersetzt

Dann würde wohl Putin durch Alexander Bortnikow, den Direktor des russischen FSB-Sicherheitsdienstes, ersetzt werden – mit unabsehbaren Folgen eines Regierungschaos in Moskau. „Moskau wäre nach der Meuterei und dem Verlust von so viel Territorium in Aufruhr“, so Willasey-Wilsey.

Nun könnten entweder Bortnikow oder Nikolai Patruschew, ein EX-FSB-Chef, die Macht an sich reißen. britische Militärexperte warnt den Westen jedoch vor Optimismus: weil „es höchst wahrscheinlich ist, dass jeder neue Führer aus demselben Ex-KGB-Stall wie Putin genauso oder sogar noch falkenhafter wäre“.

Schritt 6: Game Over – Nuklear-Schlag

Unter dieser Dynamik: Meuterei im Militär, Putsch im Kreml und dem politischen Chaos im Herzen der politischen Führung Russlands, könnten wohl „schlechte oder sogar katastrophale Entscheidungen getroffen werden“, so Willasey-Wilsey. Damit meint er den Schritt auf den atomaren Weltuntergang zu. 77 Jahre der Auslöschung der japanischen Städte Nagasaki und Hiroshima durch die USA.

Denkbar wäre etwa die Detonation einer Atombombe über dem Schwarzen Meer oder über der Zentralukraine. Doch könnte die Eskalation auch auf weiter reichen: „Ein neuer nationalistischer Führer in Moskau könnte argumentieren, dass die NATO-Länder den ukrainischen Erfolg ermöglicht haben und daher als Ziele betrachtet werden sollten“, erläutert Willasey-Wilsey.

Eine andere Option

Bisher bewerten zwar die meisten westlichen Militärexperten die Möglichkeit, dass Russland Atomwaffen einzusetzen könnte, als „äußerst unwahrscheinlich“. So erklärte der ehemalige Chef der Royal Navy, Lord West:

„Das ist Bluff und Getöse aus Moskau. (…) Es ist Säbelrasseln, die Leute dazu zu bringen, inne zu halten und über Dinge nachzudenken. Niemand will ein Armageddon. Das wäre verdammt verrückt.“

Der ehemalige Oberst der britischen Armee, Philip Ingram, führt auch die enormen internationalen Konsequenzen für Russland an – bis hin zur totalen Destabilisierung der Russischen Föderation selbst. Moskau würde so zu einem „internationalen Paria werden und China, Indien und Pakistan vom Zaun kommen lassen.“

Robert Clark, Verteidigungsanalyst bei der Londoner Denkfabrik Civitas, warnt dennoch: „Putin bleibt der wahrscheinlichste Akteur, der einen Atomschlag startet.“ Doch auch Clark dieses Szenario für „höchst unwahrscheinlich“ hält. Denn selbst bei einem Regimewechsel in Moskau würde ein solcher „orchestriert, um einen Anschein von Stabilität zu gewährleisten“.

Der ehemalige britische Militärminister Mark Francois deutet noch eine andere Option an: Danach könnte sich der russische Ex-Präsident Medwedew „einfach in einen Friedensstifter verwandeln“, sollte Putin militärisch scheitern. „Nur ein Verrückter würde Atomwaffen einsetzen (…) Dies ist eindeutig ein Versuch, die Verbündeten der Ukraine abzuschrecken“, schließt Clark.

