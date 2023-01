Messer-Attacken: Mehr als verdoppelt

Zitat des Tages: „Die Bundespolizei hat 2022 exakt 336 Messer-Attacken in Zügen, an Haltestellen und auf Bahnhöfen registriert – mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Und: Soweit bei massiven Gewaltdelikten Tatverdächtige ermittelt wurden, waren 55,5 Prozent Ausländer.“ (Bild am Sonntag)

„Nahezu sämtliche Probleme sind hausgemacht, allen voran die Messereinwanderung und die Überfremdung ganzer Straßenzüge, Viertel, Stadtteile. Parallelgesellschaften entwickeln sich zu Brutstätten der Kriminalität. Folgen sind Gewaltorgien wie zum Jahreswechsel, aber auch alltäglich präsente organisierte Kriminalität und das Treiben der berüchtigten Clans.“ (COMPACT-Magazin)