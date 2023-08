Bombenstimmung beim COMPACT-Sommerfest

580 Teilnehmer feierten den Widerstand, sich selbst – und COMPACT. An diesem Kraftort mussten sogar die Regenwolken weichen… – Verpassen Sie nicht die Anmeldung zur COMPACT-Souveränitätskonferenz „Frieden mit Russland“ am 4. November 2023 in Magdeburg (Anmeldung unten oder hier).

Gibt es einen schöneren Ort in Mitteldeutschland als das Rittergutz Nöbeditz in Stößen? Letztes Jahr noch im Festzelt, konnten wir dort gestern unter freiem Himmel feiern, unter jahrhundertealten Eichen und Buchen. Die Wurzeln reichen tief hinunter in die alte deutsche Erde und bündelten die Kraft der COMPACTeros. Letztes Jahr waren wir noch 420, dieses Jahr schon 580. Und es wären noch mehr gekommen, wenn wir den Vorverkauf nicht wegen Überfüllung 14 Tage vorher hätten schließen müssen.

Am Anfang leichter Nieselregen, doch pünktlich zum Einmarsch der Thüringer Fahnenträger schob die Sonne die Wolken beiseite. Zu den Klängen des Rennsteigliedes schritten 50,60 stolze Freistaatler durch die Masse. Statt der Sträflingsplakate, die bei früheren Demonstrationen von der Polizei einkassiert worden waren, trugen sie die kriminellen Politiker gestern direkt auf ihren Leibern, auf ihren T-Shirts oder besser „Nikkis“, wie sie Fähnleinführer Frank Hausner im korrekten DDR-Jargon nannte. Die Begrüßung von Gutsherr André Poggenburg brachte die Masse auf Betriebstemperatur, unser kongenialer Conferencier Egbert Ermer fand immer die richtigen Worte, in den Pausen sorgte seine Erzgebirgsband für Stimmung.

Erster Höhepunkt war die Rede des künftigen Oberbürgermeisters von Nordhausen, Jörg Prophet. Als AfD-Kandidat hat er jedenfalls gute Chancen, schon beim ersten Wahlgang am 10. September als erster über die Ziellinie zu gehen. Ganz Gentleman der alten Schule überzeugte der erfolgreiche Unternehmer mit Sachkenntnis, Prägnanz und Optimismus. Oliver Hilburger von der Gewerkschaft Zentrum berichtete über die steigende Verzweiflung in den Betrieben und den Erfolg unter den Kollegen – als „Kümmerer“ erreichen die Zentrums-Betriebsräte die Herzen der Arbeiter bei Daimler und anderswo viel besser als die linksideologisierte IG Metall. COMPACT-Barde Freddy Ritschel begeisterte die Leute mit seinen Chansons – zum Teil selbst geschrieben, zum Teil von Wolf Biermann („Ermutigung“) adaptiert.

Nach der Mittagspause – der Aufbruch Gera unter Christian Klar sorgte für zünftigen Speis und Trank – standen der Friede mit Russland und Ami Go Home auf dem Programm. Meine Wenigkeit offenbarte sich nicht als Putin-Versteher, sondern als Putin-Unterstützer; Robert Farle berichtete von den Schwierigkeiten, die er als überzeugter Friedensaktivist und NATO-Gegner mit der Mehrheit der AfD-Bundestagsfraktion hat; der Leverkuseer Aufbruch-Stadtrat Markus Beisicht und die prorussische Ukrainerin Elena Kolbasnikowa („Putins Fan-Girl“, schrieb die „Bild“) luden zur großen Demo „Ami go home“ am 7. Oktober an der Airbase Ramstein ein. Schmerzlich vermisst wurde der AfD-Außenpolitiker (und COMPACT-Kolumnist) Armin Paul Hampel, der durch einen Krankheitsfall in der Familie kurzfristig verhindert war.

Den Abschluss bildete eine Diskussionsrunde mit Vertretern von Bürgerbewegungen, an der auch Michael Brück als Vertreter der Freien Sachsen teilnahm. Er berichtete von den Vorbereitungen auf eine flächendeckende Teilnahme an den Kommunalwahlen im Freistaat. Zur Erleichterung vieler sagte er, an den Landtagswahlen würde die neue Partei nur teilnehmen, wenn ein Überspringen der 5-Prozent-Hürde sicher sei und man also der AfD keine Stimmen abnähme, die ansonsten verloren wären. – Bei Gitarrenmusik und/oder guten Gesprächen saßen viele noch bis in die Nacht zusammen. Es war ja auch eine Zusammenkunft der COMPACT-Familie, auf dem man Gleichgesinnte und COMPACT-Macher endlich einmal wiedersehen konnte!

