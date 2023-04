Bachmut: Stalingrad des Ukraine-Krieges – Teil 2

Bachmut (Artjomowsk) gilt als Schlüsselschlacht des Ukraine-Krieges. Aber ist sie das wirklich und welche Weichen werden hier gestellt? Lesen Sie hier den zweiten Teil des Beitrags von Helmut Roewer. Wer bei geopolitischen Themen rund um Russland mitreden will, muss COMPACT-Spezial „Feindbild Russland: Die NATO marschiert“ kennen. Hier mehr erfahren.

Dank der deutschen Wahrheits- und Qualitäts-Medien wissen wir, dass die Russen auf dem letzten Loch pfeifen, während unsere ukrainischen Freunde einem strahlenden Endsieg entgegenschreiten. Aber ach, die amerikanischen Dienste sehen das ganz anders. Danach beträgt das Verhältnis der Gefallenen 78.000 zu 17.500, also ca. 4,5 zu 1. Eine ca. dreifache Zahl an Verwundeten sind jeweils hinzuzurechnen.

Fragen um die Pentagon Leaks

Damit kein Missverständnis aufkommt: Die deutlich größere Zahl gehört zur ukrainischen Seite. Mit dieser Armee sei kein Staat mehr zu machen. Wir haben diese schlechten Nachrichten, so heißt es, nur deswegen erhalten, weil ein 21jähriger Angestellter der US Air Force namens Teixeira die zugehörigen, diesen Missstand belegenden US-Geheimdokumente vor einigen Tagen ins Internet gestellt habe.

Nun gut, das ist gelogen, denn eine Analyse des angeblichen Verratsmaterials ergibt, dass die Dokumente von verschiedenen Herstellern aus der amerikanischen Dienst-Community stammen, so dass wegen der Abschottung der Dienste gegeneinander nur jemand auf das Konvolut Zugriff nehmen konnte, der in der Behörde des Direktors für die Geheimdienste (Director of National Intelligence – DNI) sitzt oder der Sicherheitsberater des Präsidenten ist. Ist dies so, darf man sich nicht wundern, wenn aus den Kreisen der betroffenen Dienste die Vermutung eines controlled leak geäußert wird, also einer verdeckten, als Leck getarnten Aktion.

Fehlinvestition Ukraine

Es fällt es nicht schwer, einen Grund hierfür auszumachen. Es soll die amerikanische Öffentlichkeit auf den allmählichen Rückzug aus der Fehlinvestition Ukraine vorbereitet werden. Ob das wirklich so ist, steht in den Sternen, denn das fragliche Konvolut enthält auch Angaben über US-Militär, das in der Ukraine eingesetzt ist.

Die Zahlen dort stimmen mit dem, was das Pentagon bislang verlautbart hatte, nicht überein – es sind viel mehr Amerikaner dort, als bislang zugegeben wurde. Ebenso unfreundlich sind die Aussagen über die Verbündeten. Das lässt den Verdacht aufkommen, dass hier jemand am Werke war, der auf Biegen und Brechen die Ukraine-Kampagne ans Ende bringen will.

Es ist müßig darüber zu spekulieren, wer das wohl sein könnte. Immerhin fiel auf, dass bereits zu Jahresbeginn der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs der USA, General Mark Milley, sich dahingehend äußerte, dass der Ukraine-Konflikt am Verhandlungstisch gelöst werden müsse.

Weltweite Anti-US-Allianz

Das klang nicht nach einem nahe bevorstehenden glorreichen Sieg und stimmte auffällig mit dem überein, was der bekannte US-Think Tank, die Rand Corporation, zur selben Zeit hierzu zu sagen wusste. Ich hatte mir hierzu unter dem 29. Januar 2023 notiert:

„Es wird der US-Regierung geraten, nicht auf Teufel komm raus in der Ukraine auf Sieg zu spielen, da die Kosten des Russland-Krieges die chinesische Herausforderer begünstigen könnten. Zu deutsch: Es ist nicht genügend Geld da, um gleichzeitig aggressiv gegen China vorgehen zu können. Bei genauerer Lektüre wird klar, dass man in den USA über Eck gedacht hatte, nämlich dass der Ukraine-Krieg Russland so schädigen werden, dass China seine Überlegenheit gegen Russland ausbauen und ausnützen werde. So müsste Russland letztlich zusammenbrechen. Das ist offensichtliches Wunschdenken.“

Der wahre Grund für die plötzliche Eile, den Kriegsschauplatz der Ukraine quitt zu kriegen, dürfte zudem die Erkenntnis sein, dass sich eine weltweite anti-amerikanische Allianz gebildet hat, deren unübersehbaren Höhepunkt der Freundschaftsbesuch des chinesischen Führers Xi in Moskau vom 21. bis 23 März 2023 war.

Das Ende des amerikanischen Jahrhunderts

Deutlicher als Xi konnte man es kaum sagen: Die Chance, die Welt zu verändern, sei jetzt, wie schon seit 100 Jahren nicht mehr, da. Putin hat dem nicht widersprochen. Hat man Ohren zu hören, so bedeutete das: Das Ende des amerikanischen Jahrhunderts (1917-2022) sei da. Und, wichtiger noch: Wir werden es herbeiführen!

Da die Zeit in unsern Breiten bekanntlich schnelllebig ist, vergisst man leicht, dass es für diese chinesische verbale Aggression ein Vorspiel gab: Ende Februar 2023 hatten die Chinesen den Konfliktparteien, also den Russen und den Amerikanern, den Vorschlag einer Friedensregelung übermittelt. Der wurde vom Weißen Haus sogleich in rüden Worten am 1. März 2023 öffentlich zurückgewiesen: Man habe nicht vor, die Russen für das Töten von Ukrainer zu honorieren.

Ich notierte mir am folgenden Tag, dass die Chinesen diese Beleidigung nicht auf sich beruhen lassen würden. Es stimmte, wie man sieht. Noch einmal zurück auf das Schlachtfeld von Bachmut: Wir sind Zeuge, wie die russischen Truppen die ukrainischen Armeereste Straßenzug um Straßenzug aus den Ruinen verdrängen. Seit 8 Wochen und immer noch ist genau eine Verbindungsstraße nach Westen hin offen, über die der ukrainische Nachschub bei Nacht und unter russischem Artillerie-Beschuss in die Stadt hineintröpfelt – um der Vernichtung entgegenzugehen.

Status quo anerkennen

Die lange angekündigte Gegenoffensive ist ferner denn je. Und die bevorstehende Rückeroberung der Halbinsel Krim ist nichts anderes als Phantasterei. Es wird höchste Zeit, die sinnlose Schlächterei zu beenden und den Status quo anzuerkennen. Es lohnt, an dieser Stelle an den ungarischen Ministerpräsidenten Orbán zu erinnern, der am 2. Februar 2023 für den Konflikt deutliche Worte fand. Nur ein sofortiger Waffenstillstand könne irgendwann Frieden bringen.

Angesichts der angerichteten Verheerungen werde es Jahre dauern. Der eigentliche Verlierer des Konflikts, so Orbán, sei Deutschland, dessen Wirtschaftskraft von außen und innen mutwillig ruiniert werde. An die Stelle des einstigen engsten US-amerikanischen Verbündeten sei Polen getreten. Tja. Was das für das deutsch-polnische Verhältnis bedeutet, sagte er nicht. Dazu ist Orbán zu klug. Eine verantwortungsvoll handelnde deutsche Regierung würde sich diesen Mann warmhalten. Aber wo wäre die?

