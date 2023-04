"Lauterbach erklärt Hasch-Keksen den Krieg"

Parallel zur Cannabis-Legalisierung durch die Ampel plant Gesundheitsminister Karl Lauterbach eine Aufklärungs-Kampagne über die Gefahr von Hasch-Keksen… Die April-Ausgabe des COMPACT-Magazins arbeitet die Ergebnisse von Lauterbachs bisheriger Politik auf: Impfschäden, Lockdown-Folgen und Polit-Versager beim Namen genannt. Hier mehr erfahren.

Lange schien Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nicht an ein Leben nach Corona zu glauben – weshalb er alles tat, die Maßnahmen-Diktatur zu verlängern. Trotzdem ging sie vorüber… In solcher Not greift man jeden Halm, der neben dem eigenen Sumpfloch wächst. Und wenn es der Stengel einer Hanfpflanze ist…

Richtig, Cannabis ist das neue Corona – obwohl dessen Legalisierung als eins der großen Ampel-Projekte gilt, neben Weltkrieg und Black-out. Besonders heimtückisch bewertet Lauterbach die Edibles, also Süßigkeiten wie Kekse („Space-Cakes“) oder Gummibärchen, die mit Haschisch versehen sind:

„Diese Kekse und dergleichen Backwaren richten sich oft in gefährlich verharmlosender Weise an Kinder und Jugendliche. Das ist als wenn ich hier gefragt werde: Hier liegen fünf Gifte, welches Gift nehmen sie.”

Für Lauterbach steht fest:

„Das muss weg.”

Pläne für eine Ausgangssperre oder einer Maskenpflicht (um nicht dem Passivrauchen zu verfallen, wenn der Nachbar kifft) sind bislang nicht bekannt. Aber eine Empfehlung kann Lauterbach laut Spiegel nicht lassen:

„Ich rate zu gar keinem Konsum.”

Und das, obwohl Lauterbach mit seiner Lockdown-Diktatur zahllose Menschen in Psychokrisen und damit in den Drogenkonsum getrieben haben dürfte. Jedenfalls plant der Panik-Profi die gaaanz große Aufklärung, die parallel zur Legalisierung stattfinden solle:

„Wenn wir das machen, kommen wir mit einer Riesenkampagne”.

In der Tat hat Cannabis-Konsum seine Schattenseiten: Suchtgefahr, mangelnde Konzentration und mehr. Aber solche kleinen Brötchen produziert Lauterach nicht. Nein, ein Panik-Narrativ muss her. Etwa so:

„Wir werden erklären, dass Kinder und Jugendliche, die beginnen zu kiffen, eine viel geringere Wahrscheinlichkeit haben, das Abitur noch zu schaffen, sie werden weniger häufig studieren, sie werden oft mit der Sucht nicht klar kommen.”

Okay. Und wer finanziert das? Karl der Große gegenüber dem Spiegel: „Wir sind nicht die Bittsteller bei Christian Lindner.” Stattdessen entscheide das Parlament.

Also Millionen Steuergelder für Warnungskampagnen vor etwas, an dessen Legalisierung seine eigene Partei beteiligt ist. Urrg! Diese „Politik“ lässt sich nur noch mit einem Joint ertragen…

