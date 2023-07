Auch Saarland kaufte Mainstream-Schreiber

Nach der Bundesregierung wurde jetzt auch die Landesregierung des Saarlands als Auftraggeber für Mainstream-Journalisten enttarnt. COMPACT kriegt keine Regierungsknete, aber unser Online-Angebot, vor allem die TV-Sendungen, kosten uns viel Geld. Möchten Sie dazu beitragen, dass wir unser – für Zuschauer kostenloses! – Programm weiter ausbauen? Dann werden Sie doch Mitglied im COMPACT-Club!

Nein, Mainstream-Journalisten haben es nicht leicht: Täglich müssen sie schwachsinnigste Regierungsnarrative schönschreiben, Haldenwang zum lupenreinen Demokraten erklären oder die Leser verbal zur mRNA-Impfung peitschen. Und das alles mit Gender-Sternchen. Das Schlimmste jedoch: Jeder Mensch mit einem IQ über 70 verachtet diese Regime Schreiber.

Anderseits zahlen die Großkonzerne fette Honorare. Hinzu kommen noch gut bezahlte Aufträge aus der Politik. Etwa durch die Staatskanzlei und die Ministerien des Saarlandes. Nach einer Anfrage der AfD kam jetzt raus: Auch die haben Mainstream-Zeilenschinder für insgesamt 100.000 Euro gekauft. Dafür wurden seit 2018 ganze 80 Aufträge vergeben.

Gegenüber der Saarbrücker Zeitung rückte die Landesregierung auch einige Namen raus. Unter den glücklichen Auftragnehmern befanden sich der Wettermoderator Sven Plögger sowie der Spiegel-Kolumnist Sascha Lobo. Letzterer, mehr prominent wegen seiner Irokesenfrisur als wegen seiner Ergüsse (wieso haben Indianer ihn noch nicht wegen „kultureller Aneignung“ verknackt?), gehörte in den letzten Jahren zu den eifrigen Impf-Propagandisten. Noch vor wenigen Tagen verspottete er die Querdenker in seiner Kolumne.

Klar, so jemand hat `ne fette Prämie verdient: 10.710 Euro erhielt er vom Wirtschaftsministerium.

Jedoch, so versichert die Landesregierung, diese Vergütungen beträfen die Funktion der Medien als unabhängige Kontrollinstanzen staatlichen Handelns so gar nicht. Nein, natürlich nicht. Nur Carsten Becker, Landtagsabgeordneter (AfD) und Aufdecker der Zahlungen ist sich nicht so sicher:

Solche Zahlungen könnten die „gebotene Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und damit auch seine inhaltlich-redaktionelle Autonomie“ untergraben. Das ist höflich formuliert.

