Heftig: Bürgerkrieg in Frankreich!

In Frankreich tobt ein ethnischer Aufstand durch afroarabische Migranten. Vorwand dafür ist der Tod eines 17-jährigen Arabers, der in einem gestohlenen Fahrzeug während einer Polizeikontrolle fliehen wollte. Unser Korrespondent und Kolumnist Martin Sellner analysiert die Vergangenheit von „Nahel“, der in den Mainstream-Medien als „Engel“ verklärt wird. Die Mainstream-Presse stellt sich hinter den tobenden Migrantenmob und die Politik hält an ihrer gescheiterten Integrationspolitik fest.

Sellner gibt einen Überblick über den aktuellen Wahnsinn in Frankreich und zeigt nachhaltige Lösungsansätze auf.

