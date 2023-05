¡Arriba España! Rechte vor Machtübernahme

Bei den spanischen Kommunal- und Regionalwahlen erlebten die regierenden Sozialisten ein Debakel. Nun könnte eine patriotisch-konservative Wende anstehen. National ist Trumpf: Das neue „Patrioten-Paket“ von COMPACT ist eine echte Liebeserklärung an unsere Heimat. Hier mehr erfahren.

Die spanischen Kommunal- und Regionalwahlen, die am vergangenen Sonntag stattfanden, sind von überaus großer Bedeutung für das Land. Gewählt wurde in Städten und Gemeinden wie auch in 12 von 17 Autonomen Gemeinschaften, die den deutschen Bundesländern ähneln.

Rechter Tsunami

Dabei kam es zu einem Erdrutschsieg der nationalkonservativen Partido Popular (PP). Die Tageszeitung El Mundo titelte, die PP habe Spanien „wie ein Tsunami“ überrollt. Tatsächlich hat die Volkspartei, die im Gegensatz zur deutschen CDU/CSU tatsächlich das Attribut „konservativ“ verdient, künftig die Möglichkeit, in zwölf der insgesamt 17 autonomen Regionen sowie in sieben der acht größten Städte die Regierung zu stellen.

Die Sozialisten der PSOE um den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez verlieren hingegen eine ihrer traditionellen Hochburgen nach der anderen. Schon bei der Regionalwahl in der traditionell eigentlich tiefrot geprägten Region Andalusien im Juni vergangenen Jahres konnte die PP eine absolute Mehrheit der Sitze im Parlament erringen, was früher schlicht undenkbar gewesen wäre.

Am vergangenen Sonntag wurden weitere linke Hochburgen geschleift. Auch Aragonien, Kantabrien, die Kanarischen Inseln, die Balearen, Valencia, die Extremadura und die Rioja gingen nun an die Konservativen. Kein Wunder, dass die Online-Zeitung Público, die der aus Sozialisten und dem Linksbündnis Unidas Podemos (UP) gebildeten Zentralregierung nahe steht, von einem „Debakel für die Linke“ spricht.

Neuer Erfolg für „La Trump“

Bemerkenswert ist sicherlich der konservative Doppelschlag, der in der Hauptstadt Madrid zu verzeichnen war. Die regionale Regierungschefin Isabel Díaz Ayuso erzielte die absolute Mehrheit der Sitze im Regionalparlament, PP-Kandidat José Luis Martínez-Almeida gewann die Bürgermeisterwahl.

Das Ergebnis stellt einen weiteren Meilenstein in der Karriere von Isabel Díaz Ayuso dar, die als konservative Hardlinerin innerhalb der PP gilt und beispielsweise vom Spiegel schon als „La Trump“ bezeichnet wird. Nachdem der PP bei den Regionalwahlen in ihrer Hochburg Madrid im Mai 2019 auf 22,2 Prozent der Stimmen abgestürzt war, schmiedete Díaz Ayuso ein Bündnis mit den liberalen Ciudadanos und der patriotischen Vox, um die spanische Hauptstadt nicht den Linken zu überlassen. Diese Strategie ging offenbar glänzend auf, vier Jahre später ist die in der spanischen Hauptstadt dezidiert konservativ aufgestellte PP wieder von sich aus mehrheitsfähig.

Isabel Díaz Ayuso nimmt ohnehin keinerlei Rücksicht auf Wokeness und politische Korrektheit. Im März 2021 sorgte sie mit einem flotten Spruch bis weit über Madrid hinaus mit einem flotten Spruch für Aufsehen und Empörung bei der Linken. Angesprochen darauf, dass manche sie eine „Faschistin“ nennen würden, sagte die bildhübsche Politikerin:

„Wenn sie dich Faschistin nennen, stehst du auf der richtigen Seite der Geschichte.“

Auch in Barcelona, der zweitgrößten Stadt des Landes, haben die Linken nichts zu lachen. Hier wurde die insbesondere von deutschen Medien gefeierte linksalternative Bürgermeisterin Ada Colau abgewählt. Es siegte Xavier Trias, der von 2011 bis 2015 schon einmal Bürgermeister von Barcelona gewesen war. Er trat für die katalonischen Separatisten der Junts per Catalunya an.

Malle wählt rechts

Eine rechte Wende gab es auch auf Mallorca, der Lieblingsinsel der Deutschen. Bei der Regionalwahl auf den Balearen wurde die linke Regierung aus dem Amt gefegt. Neue Ministerpräsidentin der Balearen dürfte Marga Prohens von der konservativen PP werden, die 35,8 Prozent der Stimmen gewann. Die patriotische Vox schnitt auf den Balearen besonders gut ab und konnte mit 13,9 Prozent ihr Ergebnis im Vergleich zu den Kommunalwahlen 2019 mehr als verdoppeln.

Vox ist nun auch auf den Balearen das Zünglein an der Waage. Vertreter aus Wirtschaft und Tourismus zeigten sich hochgradig erleichtert über den konservativ-patriotischen Erdrutsch und äußerten die Hoffnung, in Zukunft wieder vernünftig arbeiten zu können.

Beim Blick auf das landesweite Ergebnis kam die PP am Sonntag nach Auszählung fast aller Stimmen landesweit auf gut 31,5 Prozent. Das sind über neun Prozentpunkte mehr als bei der vergangenen Wahl 2019. Sie löste damit die sozialistische PSOE, die 28,2 Prozent erreichte, als stärkste Kraft auf Kommunalebene ab.

Starke Zugewinne für Vox

Vox erzielte landesweit in den Kommunen 7,2 Prozent, was einem Zuwachs von 4,3 Prozent entspricht. In vielen spanischen Städten und Kommunen spielt Vox nun das Zünglein an der Waage, so in Sevilla, Valencia und Saragossa, wo die PP nur mit Hilfe von Vox regieren können wird.

Angesichts seiner Wahlkatastrophe vom vergangenen Sonntag sucht Ministerpräsident Pedro Sánchez sein Heil nun in vorgezogenen nationalen Parlamentswahlen, die voraussichtlich schon am 23. Juli dieses Jahres stattfinden werden. Angesichts der konservativ-patriotischen Welle vom vergangenen Sonntag ein für ihn sicherlich riskantes Manöver.

Andererseits gilt Sánchez als politischer Überlebenskünstler, der sich schon mehrfach auch aus für ihn schwierigen Lagen durchsetzte. Gerade mit Blick auf eine irgendwann dann vielleicht doch restriktivere EU-Migrationspolitik wäre eine aus PP und Vox gebildete Regierung in Spanien natürlich äußerst begrüßenswert.

Aus Liebe zu Deutschland: Das neue „Patrioten-Paket“ von COMPACT bietet Ihnen drei der nationalbewusstesten Ausgaben, die es jemals gab – und das zu einem unschlagbaren Sonderpreis. Zeigen auch Sie, dass Ihnen Ihre Heimat am Herzen liegt. Hier bestellen.