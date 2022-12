Anti-Cancel-Aktion: Zahnarzt in Winnetou-Kostüm

Mit der Forderung Winnetou zu canceln, hat die Wokeness-Fraktion den Vogel abgeschossen. Das sorgte bei einem Zahnarzt in Niederbayern für kreativen Protest. In unserer legendären Winnetou-Ausgabe springen wir für Karls Mays Apachen in die Bresche. Hier mehr erfahren.

Zu den bescheuertsten Cancel-Forderungen des Jahres 2022 zählt die gegen den „rassistischen“ Winnetou. Eine Aktion, von der sich reale Indianer in den USA übrigens distanzieren. Es handelt sich um das Konstrukt linksgrüner weißer Hipster-Kids. Leider hat es manchen Kniefall provoziert: Der Ravensburger Verlag zog sein Buch „Der junge Häuptling Winnetou“ zurück, während die ARD auf eine weitere Ausstrahlung der Filme über den edlen Apachen verzichtet.

Anderseits hat der Karl May-Verlag in diesem Jahr einen Umsatzrekord eingefahren. Das zeigt: die Cancel-Culture schüchtert manchen zwar ein, aber weckt auch Interesse am Verbotenen, sorgt für Widerstand. So auch bei dem Zahnarzt Franz Xaver Berger (67) aus Abensberg (Niederbayern).

Der hat buchstäblich das Kriegsbeil gegen die „Genderfetischisten, eingetrocknete Cancel Culturisten” und gegen die von „Negerkuss und Zigeunerschnitzel pikierte Narren” ausgegraben. So behandelt Berger seine Patienten seit drei Monaten ausschließlich im Winnetou-Kostüm.

Zur Erläuterung seiner Performance hängen in seiner Zahnarztpraxis Schilder mit der Überschrift: „Es reicht – Winnetou darf nicht sterben”. Darin steht laut Bild unter anderem:

„Die fesselnden Erzählungen von Karl May haben über Generationen hinweg gerade bei jungen Menschen die Grundlage für ein Wertesystem bezüglich Rechtschaffenheit, Mut und Verantwortungsbewusstsein geschaffen, welche heutzutage manche Schulen nicht mehr leisten können.“

Ganze 95 Prozent seiner Patienten gefalle diese Aktion, sagt Berger. Besondere Begeisterung über diese „kulturelle Aneignung” zeigen die Kinder. Der Zahnarzt:

„Ein Bub hat seinem Vater gesagt: In die Praxis musst du hin, da ist ein Indianer.“

So brachte ihm dieser Protest sogar einen neuen Patienten.

In unserer legendären Winnetou-Ausgabe springen wir für Karl Mays Apachen in die Bresche und dokumentieren den Cancel-Irrsinn in der woken Republik. Hier bestellen.