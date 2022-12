Fake-Putsch: Jetzt erhöht Faeser die Repression

Ist das des Pudels Kern? Nach dem lachhaften Versuch der Behörden, einen „Reichsbürger-Staatsstreich“ zu konstruieren, will Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) massiv die Repression gegen Rechts erhöhen. Mit jeder Telegram-Dampfplauderei steht man in Deutschland mittlerweile mit einem halben Bein im Knast. Lesen Sie mehr darüber in unserem COMPACT-Spezial „Politische Verfolgung“. Hier mehr erfahren.

Selbst in vielen etablierten Medien werden mittlerweile massive Zweifel an der gestrigen „Staatsstreich“-Inszenierung der Behörden laut. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung spricht von „Hirngespinsten“, die Stuttgarter Nachrichten schreiben von einer „Räuberpistole“. Niemand, der noch bei halbwegs klarem Verstand ist, kann diese Staatsfarce, die hier mithilfe von 3.000 Polizisten aufgeführt wurde, auch nur halbwegs Ernst nehmen.

„Disziplinarrecht ändern“

Wenig überraschend ist allerdings, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) die Staatsfarce, die hier aufgeführt wurde, zum Anlass nimmt, um nun weitere Repressionen gegen Rechts einzuleiten. In der Talkshow Maischberger kündigte sie gestern an:

„Man muss glaube ich gerade bei den Behörden, die mit Waffen zu tun haben, bei Bundeswehr, bei Bundespolizei noch mal genauer hinschauen. (…) Ich bin gerade dabei, das Disziplinarrecht zu verändern, damit wir solche Verfassungsfeinde schneller loswerden.“

Verlust jeder Verhältnismäßigkeit

Es beschleicht einen immer stärker der Verdacht, dass das Auslösen neuer Repressionswellen der tiefere Sinn solcher großangelegten Polizeiaktionen wie der gestrigen ist. Mit 3.000 Beamten gegen 25 Personen, von denen sich einige schon im Rentenalter befinden – hier wird man wohl kaum mehr von einer Verhältnismäßigkeit der eingesetzten Mittel sprechen können. Dies umso mehr, als die Grünen schon fleißig daran arbeiten, einen Begriff wie „Clan-Kriminalität“ aus dem Behördendeutsch zu verbannen.

Faeser selbst machte ja schon als Verfasserin eines Artikels in dem linksextremistischen Magazin Antifa, dem Organ der Antifa-Organisation VVN-BdA, auf sich aufmerksam. Würde man die engen Kriterien, die sie für die Einstufung von Verbänden, Personen oder Organisationen als angeblich „rechtsextremistisch“ verwendet, an sie selbst anlegen, hätte sie ihren Posten jedenfalls schon hundertmal räumen müssen.

Was nicht der Fall ist, weil die Bundesrepublik schon sehr weit gekommen ist auf ihrem Weg zum Antifa-Weltanschauungsstaat. Mit jeder Telegram-Dampfplauderei steht man in Deutschland mittlerweile mit einem halben Bein im Knast. Lesen Sie mehr darüber in unserem COMPACT-Spezial „Politische Verfolgung“. Hier bestellen.