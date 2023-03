Anklage: Deep State will Trump ausschalten

Es ist ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika: Mit Donald Trump ist zum ersten Mal ein ehemaliger Präsident angeklagt worden. Trump droht womöglich eine Haftstrafe, auf jeden Fall das Verbot einer Kandidatur zur Präsidentschaftswahl 2024. Wer seine Feinde sind, hat der Politiker selbst sehr gut erkannt. Was wird Donald Trump von der Justiz eigentlich vorgeworfen? Was steckt wirklich dahinter? Und was macht die Anklage gegen ihn so empörend einmalig?

Das sind einige unserer heutigen Themen:

Asylheim: Munition gefunden!

NVA-Major: Brief an die Regierung

Freddy: Biden in den Knast

Zittau: Protest im Rathaus

Sie finden COMPACT-TV wichtig und gut und wollen dazu beitragen, dass wir unser – für Zuschauer kostenloses! – Programm weiter ausbauen? Dann werden Sie doch Mitglied im COMPACT-Club! Als Clubmitglied unterstütKlimastreik: Mit Marx zur Weltrettung zen Sie unsere Aufklärungsarbeit mit einem kleinen Monatsbeitrag – vor allem den Ausbau unsere kostenlosen Nachrichtensendung COMPACT.DerTag, unserem abendlichen Immunschutz gegen die Propaganda des Regimes.

COMPACT-Club ist das Netzwerk für alle, die frei leben und die Wahrheit verbreiten wollen. Wir sind viele – und wir werden immer mehr! Mit uns wächst das Geheime Deutschland! Jedes Clubmitglied erhält ein T-Shirt mit dem Slogan “Wir sind frei” – so finden sich dieGleichgesinnten. Hier gibt es alle Infos und das Beitrittsformular.