Ami go home! Elsässer auf Tournee 30.6./1.7.

Endlich wieder auf Vortragsreise! Diesen Sommer sogar im tiefsten Westen: Leverkusen und Saarbrücken

„Ami go home! Mein Leben für die Souveränität Deutschlands und für den Frieden!“ Das ist das Motto, unter das ich meine Lesereise gestellt habe. Es ging mir immer und geht mir vor allem heute um Freiheit für Deutschland, Frieden mit Russland!

Zeit meines Lebens kämpfe ich gegen den amerikanischen Imperialismus, den Hauptfeind der Völker, die Besatzungmacht in Deutschland. Jetzt reißen uns die USA in den Dritten Weltkrieg, und die Speichellecker der Yankees in der Ampel-Regierung tun eifrig mit. Parallel wird das Volk verarmt, die Wirtschaft abgewürgt und die Messereinwanderung forciert.

In den Vortragsabenden werde ich die aktuelle Lage behandeln und aus meiner Biografie „Ich bin Deutscher. Wie ein Linker zum Patrioten wurde“ lesen. Mein Kampf gegen den USA-Imperialismus hat nämlich nicht erst heute begonnen, sondern schon vor 50 Jahren… Frieden und Patriotismus sind keine Frage von Links und Rechts, sondern eine Frage von Vernunft und gesundem Menschenverstand, daher eine Konstante in meinem Leben.

Am 30.6. bin ich in Leverkusen, am 1.7. in Saarbrücken, jeweils um 19 Uhr. Es sind die ersten Veranstaltungen von COMPACT im tiefsten Westen. Soll zeigen: Wir geben Deutschland auch dort nicht verloren.

