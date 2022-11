Alles tutti für „Ami go home“ morgen in Leipzig

Und schon heute (Freitag) Abend zur Mobilisierungsveranstaltung nach Berlin-Hoppegarten. Eintritt frei und kostenloser Livetsream für Mitglieder unseres COMPACT-Clubs.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Morgen (Samstag, 26.11.) findet die erste „Ami go home“-Demo statt, die es je in der BRD gab, und zwar in Leipzig. Wir treffen uns um 15.30 Uhr vor dem US-Konsulat am Simsonplatz – relativ innenstadtnah neben dem berühmten Gebäude des Bundesgerichtshofes.

Die Antifa ist natürlich schon mächtig aufgeregt und versucht, ihre geschrumpften Bataillone nochmal zu mobilisieren. Im Umkreis des Veranstaltungsortes haben die schwarzen Gesellen Flyer in die Briefkästen gesteckt und warnen vor bösen „Nazis“, haben aber sicherheitshalber in ihrem Hass-Text unseren Slogan „Ami go home“ verschwiegen, damit niemand auf den Gedanken kommt, dass unter dieser Parole wohl kaum Nazis demonstrieren würden.

Folglich werden morgen vermutlich aus der Nachbarschaft eine Menge Leute mal vorbeischauen und, wenn sie noch echte und keine postmodern verfaulten Linken sind, sich eher von unserem friedlichen „Ami go home“ angezogen fühlen als von den Hasskappen. Schaun mer mal.

Das Portal Blick nach rechts fühlt sich bemüßigt, voll auf COMPACT loszugehen: „Es verwundert (…) nicht, dass hinter der Mobilisierung und Organisation der Demonstration federführend das COMPACT-Magazin respektive dessen Chef Jürgen Elsässer stecken. Antiamerikanismus ist für Elsässer nicht neu. (…) Elsässer bändelte mit Protagonisten im Rechtsaußen-Spektrum an, etwa mit Björn Höcke und Andreas Kalbitz. Seine Monatszeitschrift sowie Formate wie COMPACT-Online und COMPACT-TV wurden zu wichtigen Medien in jenen Kreisen. Boulevardesk, emotionalisierend und zuweilen im Krawallstil eines Donald Trump agieren Elsässer und sein Magazin.“

Das ist zu viel der Ehre, liebe Antifanten. Mit Trump will ich mich nicht messen, und die Demo morgen wird von den mitteldeutschen Bürgerinitiativen organisiert – COMPACT ist nur Medienpartner.

Ansonsten ist für morgen alles tutti: Trotz einiger Querelen mit dem Ordnungsamt sind Kundgebung und anschließender Umzug genehmigt, Lautsprecheranlage vom Feinsten, WC-Häuschen bestellt. Habe gehört, es gibt sogar was zu futtern. COMPACT hat natürlich einen Stand mit allen aktuellen Produkten und auch Büchern.

Bereits heute (Freitag) Abend findet eine Mobilisierungsveranstaltung „Ami go home“ in Berlin-Hoppegarten statt, bei der u. a. MdL Lars Günther, Andreas Kalbitz und meine Wenigkeit auftreten (19 Uhr, Mittelpunkt der Erde, Mahlsdorfer Str. 2, 15366 Hoppegarten).

