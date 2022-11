Wahnsinn: Klima-Chaoten stürmen Flughafen BER

Fast problemlos drangen Klima-Extremisten gestern auf das Gelände des Berliner Flughafens BER vor und blockierten dort für Stunden den Flugverkehr. Lesen Sie mehr über die geheimen Verbindungen und die Finanzierung der Öko-Terroristen durch die großen US-Ölmagnaten in der COMPACT-Ausgabe Wagenknecht: Die beste Kanzlerin, die jetzt schon vorbestellt werden kann. Hier mehr erfahren.



In der deutschen Chaos-Hauptstadt Berlin stehen offenbar alle Räder still, wenn die Klima-Extremisten dies wünschen. So verbreiteten Klima-Kriminelle der „Letzten Generation“ gestern ein Video, auf dem zu sehen ist, wie der Maschendrahtzaun, der den Flughafen umgibt, von einem Klima-Straftäter aufgeschnitten wird. Anschließend blockierten „Aktivisten“ das Rollfeld, einer fuhr mit einem Fahrrad durch den Rangierbereich des BER.

„Millionen Menschenleben werden geopfert“

Der gesamte Flugverkehr musste daraufhin für mehr als zwei Stunden eingestellt werden. Anschließend veröffentlichten die Klima-„Aktivisten“ eine Stellungnahme, in der sie ihren üblichen Unsinn verkündeten:

„Die Regierung bringt uns fahrlässig auf Kollisionskurs mit Klimakipppunkten. Durch fossile Subventionen, unter anderem auch für den Flugverkehr, werden in diesem Moment Millionen Menschenleben für den Profit und Luxus einiger weniger geopfert.“

Viele Beobachter zeigten sich darüber erschüttert, wie leicht den Klima-Chaoten die Umsetzung ihres Plans fiel. Selbst eine mit einer Metallschere ausgerüstete Schülergruppe hätte am gestrigen Tag wohl den Berliner Flughafen ohne größere Probleme lahmlegen können. War im Nachgang der Attentate vom 11. September 2001 nicht noch behauptet worden, dass man die deutschen Flughäfen in regelrechte Sicherheitshochburgen verwandelt hätte?

„Untersuchungshaft anordnen“

Klar ist nur, dass die durch die „Letzte Generation“ verübten Straftaten immer schwerer ausfallen. Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, äußerte beispielsweise gegenüber der Welt:

„Die Sachbeschädigung und der Hausfriedensbruch sind das eine, wegen der Gefährdung des Luftverkehrs ließe sich auch Untersuchungshaft anordnen. Mit richtiger Rechtslage wie in Bayern könnte man Unterbindungsgewahrsam anordnen.“

Unser Geschenk an Sie: Die Anklageschrift gegen die Corona-Verbrecher. Es wird Zeit für eine gründliche juristische Aufarbeitung des Maßnahmen-, Masken- und Impf-Irrsinns. Wir sind das Gedächtnis der Corona-Diktatur: In unserer Sonderausgabe „Corona-Lügen“ haben wir alle Fakten und Studien zusammengetragen – zu Ihrer Information und für ein Tribunal! Diesen Faktenhammer, der im Handel sonst 9,90 Euro kostet, verschenken wir an alle Kunden, die bis Sonntag, 27.11.2022, 24 Uhr ein Produkt in unserem Shop bestellen. Hier geht’s zur Bestellung (Geschenk „Corona-Lügen“ automatisch beigelegt!).

Was aber vermutlich nie passieren wird, denn die „Aktivisten“ werden bislang nicht nur von Politik und Gesellschaft, sondern auch von der Justiz verhätschelt. Bemerkenswert ist aber, dass nun der Klimaforscher Mojib Latif deutliche Worte der Kritik zum immer aggressiveren Verhalten der „Aktivisten“ fand. Er äußerte in dem Podcast Die Wochentester:

„Stellen Sie sich mal vor, jeder, der ein berechtigtes Anliegen hat, würde sich festkleben oder irgendwelche Kunstwerke beschädigen oder bewerfen. Wir würden im Chaos enden und das geht überhaupt nicht. Deswegen habe ich kein Verständnis dafür.“

Latif verteidigt Deutschland

Außerdem sagte Latif:

„Ich möchte daran erinnern, dass Deutschland einseitig die Erneuerbaren Energien nach vorn gebracht und bezahlbar gemacht hat. Wäre das nicht der Fall gewesen, würden die Erneuerbaren Energien nicht in einem Land wie China boomen. Das ist ein historisches Verdienst Deutschlands, was vielleicht retrospektiv als ein Meilenstein betrachtet werden wird, wenn wir denn wirklich das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten sollten.“

Latif betonte weiter, dass Deutschland seit 1990 seinen CO2-Ausstoß um 40 Prozent gesenkt habe, während er weltweit um 60 Prozent gestiegen sei. Auch diese Zahlen zeigen, dass die Klima-Chaoten auf dem völlig falschen Dampfer sind, wenn sie ihren „Aktivismus“ stur auf Deutschland konzentrieren, obwohl hier im Grunde genommen doch ohnehin schon alles in die von ihnen gewünschte Richtung läuft.

Lesen Sie mehr über die geheimen Verbindungen und die Finanzierung der Öko-Terroristen durch die großen US-Ölmagnaten in der COMPACT-Ausgabe Wagenknecht: Die beste Kanzlerin, die jetzt schon vorbestellt werden kann.Hier mehr erfahren oder einfach auf das Banner unten klicken.