Lafontaine: US-Imperialismus, Oligarchie und Kapitalismus

Oskar Lafontaine will es noch mal wissen: Mit seinem neuen Buch „Ami, it’s time to go“ gibt er der Ami-go-home-Kampagne kräftig Rückenwind – und liefert ein Plädoyer für die Selbstbehauptung Deutschlands und Europas ab. Hier mehr erfahren.

Man nannte ihn immer den „Napoleon von der Saar“, und tatsächlich versucht der Sozialdemokrat derzeit das gleiche Kunststück, das dem Korsen 1815 gelungen ist: Als Kaiser abgesetzt und auf die Insel Elba verbannt, floh er mit einigen Getreuen von dem Eiland und marschierte auf die Hauptstadt, versetzte das Ancien Régime noch einmal in Angst und Schrecken.

Lafontaine ist schon oft von Elba zurückgekehrt und hat sich nie kleinmachen lassen: Ob 1995 auf dem Mannheimer SPD-Bundesparteitag, als er sich gegen Schlaftablette Scharping durchsetzte und zum neuen Vorsitzenden der Sozialdemokraten gewählt wurde. Oder 2005, als er, der vormalige Bundesminister, der 1999 dem Kabinett Schröder den Rücken gekehrt hatte, mit der Linken (damals noch PDS plus Wahlalternative WASG) reüssieren konnte.

Schon sein erster Auftritt auf einer Wahlkundgebung in Chemnitz trug deutlich patriotische Züge: Er polemisierte gegen „Fremdarbeiter“, die deutschen Familienvätern die Arbeitsplätze wegnähmen. Die empörten Antifanten in seiner neuen Partei wetzten die Messer, doch noch brauchten ihn die Dunkelroten als Zugpferd im Westen.

Zusammen mit Gregor Gysi wurde er Fraktions-, an der Seite von Lothar Bisky Parteivorsitzender. 2010 drängten ihn die Apparatschiks aus beiden Ämtern – auf dem beginnenden Schmusekurs mit der NATO hätte er gestört. In seiner saarländischen Heimat jedoch hielt er sich noch über zehn Jahre mit zweistelligen Wahlergebnissen, erst in diesem Frühjahr zog er die Reißleine.

Krieg der Oligarchien

Nun hat sich der 79-Jährige mit einem neuen Buch zurückgemeldet: „Ami, it’s time to go“ knüpft an seinen allerersten Bestseller an: 1983 erschien bei Rowohlt „Angst vor den Freunden. Die Atomwaffen-Strategie der Supermächte zerstört die Bündnisse“ – ein Plädoyer für den Austritt zumindest aus der Militärstruktur der NATO nach dem Vorbild von de Gaulle.

Seine aktuelle Streitschrift formuliert im Titel zugespitzter, und zum US-Vorgehen gegen Nord Stream 2 kann man da lesen, was noch nie ein BRD-Politiker in einem Buch geschrieben hat:

„Die Bundesregierung spricht von einem Eingriff in die Souveränität. Welch ein Irrtum. Souverän waren wir nie. Seit dem Zweiten Weltkrieg bestimmen die Amis bei uns über Krieg und Frieden.“

Und weiter:

„Die Militärbasen der USA in Deutschland schützen uns nicht, sondern sie gefährden uns.“

Deshalb sei es „in unserem Sicherheitsinteresse, die US-Militärbasen auf deutschem Boden aufzulösen“. Lafontaine fährt fort: „‚Ami go home!‘ müsste das Motto der deutschen Politik sein, nachdem immer klarer wird, dass die mächtigste Militärmacht der Welt in zunehmendem Maße das Völkerrecht missachtet und die ganze Welt terrorisiert.“

Auch zu Russland und zur Ukraine äußert sich das Polit-Urgestein. In „Ami, it’s time to go“ schreibt er:

„Wir verurteilen – zu Recht – die korrupte Oligarchie in Russland und übersehen, dass die Ukraine ebenfalls eine korrupte Oligarchie ist. Selenskyj wurde von einem Oligarchen ins Amt gebracht und sein Name taucht in den Pandora Papers auf. Er hat Millionen ins Ausland gebracht und besitzt nach Presseberichten lukrative Wohnungen in London, in die er sich zurückziehen kann, wenn es nicht mehr so für ihn läuft. Und der nette Herr Biden ist über seinen Sohn Hunter in die krummen Geschäfte der ukrai­nischen Oligarchie verwickelt. Auch darüber schweigen unsere Medien in der letzten Zeit.“

Doch auch die USA seien eine Oligarchie, so Lafontaine weiter. Dies habe ihm schon US-Präsident Jimmy Carter gesagt. „Wenn ich mir die Frage stelle, warum diese korrupten Oligarchien miteinander Krieg führen“, so der Autor in „Ami, it’s time to go“, „dann denke ich an ein Zitat des französischen Sozialisten Jean Jaurés: ‚Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen.‘

Dies, so Lafonatine, „sei ein wunderbares Bild: Eine Wirtschaftsordnung, die immer nur auf Expansion und mehr Gewinn ausgerichtet ist, geht irgendwann über Leichen.“ Der „Napoleon von der Saar“ ist sich auch in dieser Hinsicht treu geblieben.

