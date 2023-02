Alarm: Massig Panzer in Bremerhaven für die Ukraine

Alarm: Die Panzerlieferungen an die Ukraine sind schon in vollem Gang! In Bremerhaven werden riesige Frachter vollgestopft mit Bradley-Panzern der Amis entladen!

Die „Nordsee-Zeitung“ meldet heute: „Am Montag, 20. Februar, wurden im Hafen von Bremerhaven erneut Militärfahrzeuge der USA an Land gebracht. Sie dürften wegen des Verteidigungskriegs der Ukraine gegen den Angriff Russlands nach Europa gebracht worden sein – entweder auf Sicht zur direkten Verwendung in diesem Konflikt, als Ersatzlieferung für in den Osten verlagerte Panzer oder als Vorsorge wegen der angespannten Lage.

Hunderte Militärfahrzeuge gelangen via Bremerhaven nach Europa: Schon am 10. Februar hatte das Transportschiff Arc Integrity für die US Army Hunderte von militärischen Fahrzeugen nach Bremerhaven gebracht – darunter rund 150 Panzer. Am Sonntag, 19. Februar, erreichte mit der 264 Meter langen Endurance ein weiteres Transportschiff mit Militärgütern Bremerhaven. Mit dem Entladen wurde offenbar in der Nacht auf Montag begonnen. Daran beteiligt waren Mitarbeiter des Dienstleisters BLG Logistics.Die Militärfahrzeuge wurden auf der von der US Army genutzten ABC-Halbinsel im Kaiserhafen ausgeladen. Eine Woche zuvor waren schon rund 60 kettengetriebene Schützenpanzer vom Typ Bradley zusätzlich nach Europa gekommen, und auch jetzt rollten wieder „Bradleys“ auf die Kaje in Bremerhaven. (…) Dutzende Bradleys waren schon vorige Woche nach und nach per Tieflader abtransportiert worden. Dem Vernehmen nach sollen sie zu einem Standort der US-Truppen in Mannheim gebracht werden. Im Fokus der Öffentlichkeit bei diesen Transporten stehen naturgemäß die Panzer. Nicht weniger relevant aber dürfte sein, dass die USA derzeit via Bremerhaven auch große Mengen eines gepanzerten Personaltransporters auf den Weg in die Ukraine bringen. Im Oktober wurde berichtet, dass die Ukraine von den USA 200 dieser Fahrzeuge bekommen soll. (…) Diese gepanzerten Wagen vom Typ International MaxxPro halten Kleinwaffenfeuer und Minen stand. Sie wurden vom amerikanischen Rüstungsunternehmen Navistar Defense entwickelt.“

Mannheim dürfte aber nur Zwischenstation für die Panzer sein. Von da geht es entweder über den Landweg nach Polen und dann weiter an die Front. Oder die Kettenfahrzeuge werden über Ramstein mit Galaxy-Frachtflugzeuge nach Osten geflogen.

Bermerkenswert übrigens: 1973 sperrete der damalige Bundeskanzler Willy Brandt Bremerhaven für Nachschublieferungen an die Israelis während des sogenannten Yom-Kippur-Krieges. Geht also, wenn man will. Die heutige Bundesregierung ist aber der Sklave der Amis…

Militärkolonie BRD

Bremerhaven mit der „von der US Army genutzten ABC-Halbinsel im Kaiserhafen“ (Nordsee-Zeitung) gehört zum Spinnennetz an kriegerischer Infrakstruktur, das die US-Army über ihr Militärprotektorar BRD gelegt hat oder nutzt. In COMPACT-Spezial „USA gegen Deutschland. Der hundertjährige Krieg“ erklären wir deren Aufbau und Funktion bei der Aggression gegen Russland. Im Einzelnen geht es um:

Das Europäische Kommando (Eucom) in Stuttgart.

Das Afrika-Kommando (Africom) ebenfalls in Stuttgart.

Airbase Ramstein: Größtes Luftdrehkreuz zur Versorgung der Ostfront. Luft-Kommando Aircom und Weltraumkommando Spacecom. Kommandozentrale für Drohnen und Awacs-Luftüberwachung.

Spangdahelm/Eifel: Basis für Kampfflugzeuge.

Wiesbaden: Hauptquartier der US-Army/Europa (Usareur), künftig Befehlszentrale für die Ukraine-Front.

Das waren nur die wichtigsten Militäreinrichtungen, die in unserer Sonderausgabe „USA gegen Deutschland“ beschrieben werden.

Ami go home

Was in den US-Stützpunkten in Deutschland passiert, passiert de facto außerhalb der deutschen Rechtsordnung. Auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag vom 24. März 2011, ob die alliierten Truppen in Deutschland nur unter der Voraussetzung von NATO-Beschlüssen, die demnach auch von Deutschland getragen wären, handeln dürften, antwortete die Bundesregierung: „Ein Aufenthalt in ,NATO-Mission‘ oder ein Tätigwerden auf der Grundlage eines ,NATO-Beschlusses‘ gehört nicht zu den Voraussetzungen.“

Wir zitieren Oskar Lafontaine: „Souverän waren wir nie. Seit dem Zweiten Weltkrieg bestimmen die Amis bei uns über Krieg und Frieden.“ In unserer Spezialausgabe „USA gegen Deutschland“ zeigen wir die Geschichte des hundertjährigen Krieges gegen unser Land. Dass es tatsächlich ein Krieg ist, und welche Rolle deutsche Kanzler dabei spielen, ist ebenso Thema wie der Weg der Grünen von der NATO-Austrittspartei zum glühendsten Verfechter der USA auf deutschem Boden.

