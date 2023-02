Aschermittwoch in Gera: Kommt zeitig, ’s wird voll!

Morgen Patriotischer Aschermittwoch – jetzt mit genauem Veranstaltungsort: Bogenbinderhalle, 07580 Ronneburg (bei Gera), Bahnhofstraße 2. Mit Poggenburg, Elsässer, Sayn-Wittgenstein, DJ Happy Vibes, Farle, Klar uvm. 500 Karten sind schon verkauft, 250 gibt es noch an der Abendkasse. Also kommt nicht erst um 18 Uhr, sondern schon zum Einlassbeginn 16 Uhr!

Wer erinnert sich nicht an die großen Aschermittwochs-Veranstaltungen mit COMPACT-Beteiligung: 2016 und 2017 in Altenburg mit jeweils 700 Menschen, 2018 den Aschermittwoch der AfD-Ost-Landesverbände in Nenntmansdorf mit 1.000 Besuchern, und ebensoviel kamen 2019 zur Veranstaltung von Poggenburg und Pegida am selben Ort (Man erinnert sich: Poggy hatte ein leibhaftiges Kamel dabei, eine Anspielung auf seine Kameltreiber-Rede im Vorjahr).

Auch dieses Mal wollen wir es krachen lassen: In der Widerstandshochburg Gera, veranstaltet von den Ostthüringer Patrioten, den Freien Thrüngern, Aufbruch Gera, Mitteinanderstadt Gera, natürlich den Freien Sachsen und anderen. Redner unter anderem Poggenburg und Elsässer, Doris von Sayn-Wittgenstein, DJ HappyVibe und ein Überraschungsgast aus der AfD. Für Speis und Trank ist gesorgt, eine Blaskapelle wird die „Alten Kameraden“, „Deitsch un frei“ und andere Evergreens zum Besten geben.

COMPACT hat einen Verkaufsstand, wir haben die neuen Titel dabei: „Polens verschwiegene Schuld“, „Deutsche Kolonien“ und die druckfrische Märzausgabe von COMPACT-Magazin „Die Kriegshexen – Bis alles in Scherben fällt.“