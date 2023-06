AKW-Aus: Deutschland ist jetzt Strom-Importland

Der Atomausstieg ist noch keine zwei Monate Geschichte, da beginnt er sich schon zu rächen: Deutschland ist nun stärker den je auf Energie-Importe aus dem Ausland angewiesen. In unserem Spezial Klima-Terroristen: Was Sie denken, wer sie bezahlt zeigen wir Ihnen, die Hintermänner des Klima-Terrors und das, was sie wirklich denken und wollen. Ein Heft voller harter Fakten und sachlicher Analysen. Hier mehr erfahren.



Im vergangenen Sommer fielen in Frankreich viele Atomkraftwerke wegen Reparaturarbeiten aus. Dies hatte zur Folge, dass Deutschland im Sommer 2022 trotz des Gas- und Strompreisschocks, den man selbst zu verkraften hatte, auch noch massive Stromexporte nach Frankreich bewerkstelligen musste. Auch in den ersten drei Monaten dieses Jahres blieb Deutschland unter dem Strich Exporteur von Strom nach Frankreich.

Dummer grüner Jubel

Dieses Verhältnis hat sich nun plötzlich in das Gegenteil verkehrt. Wie Daten des französischen Netzbetreibers RTE zeigen, lieferten die Franzosen seit Mitte April an den meisten Tagen deutlich mehr Strom in Richtung Deutschland als umgekehrt. Auch die Zahlen der Bundesnetzagentur verdeutlichen laut einer Meldung des Handelsblatt: Deutschland war im Stromhandel mit seinen Nachbarländern zwar von Januar bis März noch Netto-Stromexporteur – in den Monaten April und Mai war Deutschland dagegen auf Strom aus dem Ausland angewiesen.

Die Zahlen machen auf drastische Art und Weise deutlich, wie dumm und kurzsichtig der grüne Jubel über den Mitte April dieses Jahres endgültig erfolgten deutschen Atomausstieg war. Sogenannte Energieexperten, die den Grünen nahestehen, werteten den nicht erfolgten Zusammenbruch der deutschen Stromversorgung sogleich als Bestätigung ihrer eigenen Auffassung, dass Deutschland ja überhaupt nicht auf Nuklearstrom aus eigenen AKWs angewiesen sei.

Dabei wurde zum einen natürlich wohlweislich vergessen, dass im Frühjahr dank des dann erhöhten Anfalls Erneuerbarer Energien ohnehin nicht mit einer Gefährdung der Versorgungssicherheit zu rechnen war.

Zum anderen zeigen die nun veröffentlichten Zahlen von RTE und der Bundesnetzagentur aber auch, dass Deutschland nach der endgültigen Abschaltung seiner letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke stärker denn je auf Stromimporte aus dem europäischen Ausland angewiesen ist. Auch dies ein Ergebnis der sogenannten deutschen Energiewende, das ganz sicherlich nicht begrüßenswert ist. Hinzu kommt noch der absurde Effekt, dass Deutschland seine eigenen Nuklearanlagen, die als die sichersten der Welt galten, abgeschaltet hat, nur um jetzt massenhaft Atomstrom aus dem europäischen Ausland zu importieren.

„Dreckigster Energiemix nach Polen“

Daniel Wetzel stellte in der Welt schon am 17. Mai dieses Jahres fest:

„Ohnehin ist es von der Anti-Atompolitik albern, die deutsche Nuklearbranche bis auf drei Rest-AKW kleinzuschlagen, um dann in deren – natürlich – geringen Beitrag einen Beleg für die Überflüssigkeit von Kernkraft insgesamt zu sehen. Richtig bleibt: Die sechs letzten AKW haben mehr Strom produziert, als alle deutschen Solaranlagen zusammen. Ist das eine überflüssig, wäre es das andere ja auch. Nur wer auf einem ideologischen Feldzug unterwegs ist, verschweigt tunlichst, dass seit der AKW-Abschaltung die Stromimporte steigen und der Kohle-Ersatzstrom Deutschland im EU-Vergleich den dreckigsten Energiemix nach Polen beschert.“

Von grünen Propagandisten, die behaupten, dass der deutsche AKW-Ausstieg ein Erfolg ist, sollte man sich also nicht auf den Arm nehmen lassen. Falls es in diesem Hochsommer in Frankreich erneut zu einer ähnlich schweren Produktionskrise wie im vergangenen Jahr kommen sollte, dann wird Deutschland sich schon sehr bald nach seinen eigenen Atomkraftwerken zurücksehnen.

