Marktwirtschaft in Russland. Die Welt teilt sich in autoritären Liberalismus im Osten und postmodernen Geldsozialismus im Westen. In Russland ist die Privatwirtschaft freier als bei uns. Dieser Artikel erschien im COMPACT-Spezial 33: „Feindbild Russland“. _ von Dimitrios Kisoudis Wladimir Putins Liberalismus ist ein «autoritärer Liberalismus». So hat der sozialdemokratische Staatsrechtler Hermann Heller in der Weimarer Republik die Regierung von Papen genannt. Damit meinte er: Die Autorität liegt im Amt des Präsidenten, nicht in der Majorität