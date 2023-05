AfD rauf, Grüne runter!

Das Versagen der alten Parteien hat endlich Folgen: Wahlumfragen sehen die AfD im Aufwind, Grüne im Abwind. Weidel und Chrupalla müssen den Schwung nutzen und sich breit aufstellen. Als Pflichtlektüre dient das COMPACT-Magazin: „Querfront – Wie Rechte und Linke die Kriegstreiber stoppen können“. Hier mehr erfahren.

Meinungsforscher aller tonangebenden Institute sehen die AfD zehn Jahre nach ihrer Gründung in einem rasanten Aufwind. Beste Wahlhelfer für die Blauen sind Polit-Versager der alten Parteien, die drauf und dran sind, unser Land in allen Bereichen mit Karacho an die Wand zu fahren und die Bürger in immer größere Existenzsorgen und Kriegsängste zu treiben.

AfD vor den Grünen

Das Insa-Institut sieht die AfD nunmehr bei bundesweit 16,5 Prozent. Die Grünen liegen mit 15 Prozent dahinter. Dabei handelt es sich allerdings um eine Art grüne Stammwählerschaft. Denn der Anteil der Wähler, die eine hartnäckige Abneigung gegen die Partei von Baerbock und Habeck hegen, wächst und wächst. Mittlerweile halten 41 Prozent der Bürger die Grünen für unwählbar.

Bei Insa liegt die SPD derzeit bei 21 Prozent, das Forsa-Institut hingegen misst für die Kanzlerpartei gerade noch 17 Prozent. Danach wäre die AfD, die auch bei Forsa mit 16 Prozent ausgewiesen wird, sogar der SPD dicht auf den Fersen. Die FDP kommt bei Insa auf 8, bei Forsa auf 7 Prozent. Die Linke sehen beide Institute nicht im Bundestag (4,5 bzw. 4 Prozent).

Der CDU verharrt bei 27 Prozent (Insa). Parteichef Merz hatte Ende Januar vergangenen Jahres angekündigt, die AfD halbieren zu wollen. Damals lagen die Blauen bei 10 Prozent. Mittlerweile ist es so, dass in der deutschen Hauptstadt ein CDU-Bürgermeister offenbar nur mit den Stimmen der AfD ins Amt gelangen kann.

Paukenschlag in Thüringen

Ein wahrer Paukenschlag war darüber hinaus die Insa-Meinungsumfrage in Thüringen aus der Vorwoche. Die AfD, hier wesentlich repräsentiert durch Etablierten-Hassobjekt Björn Höcke, klettert auf 28 Prozent und liegt damit gegenwärtig unangefochten auf Platz 1. Ministerpräsident Ramelow und seine linke Partei, bei der jüngsten Wahl noch über 30 Prozent, müssen sich in Thüringen mit deutlichem Abstand und 22 Prozent hinter der AfD einreihen.

In Thüringen wird im kommenden Jahr gewählt. Der vormalige AfD-Landesvorsitzende von Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, hat bei COMPACT-TV angemahnt, diese gute Ausgangsposition zu nutzen und dazu aufgerufen, sich „nicht mit patriotischen Kräften außerhalb eigener Reihen zu überwerfen“. Dazu bedürfe es Mut und Courage. Poggenburg:

„Jeder, der sich politisch engagiert, der weiß, dass heutzutage jede politische Kraft neben der Union, sobald sie etwas an Fahrt gewinnt und Erfolge einfährt, in den Fokus des Staats- und Obrigkeitsschutzes Verfassungsschutz rückt und irgendwann in die Beobachtung geraten kann. Davor darf man keine Angst haben!“

Zuletzt hatten die Schlapphüte die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative kurzerhand als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft. Ziel ist natürlich, auf diese Weise die politische Konkurrenz zu schwächen sowie Andersdenkende zu stigmatisieren und auch zu benachteiligen. So soll jetzt der Bundestagsabgeordnete Hannes Gnauck mit Verweis auf die Junge Alternative aus seiner Funktion im Verteidigungsausschuss des Bundestages gedrängt werden.

Zusammenhalten, stabil bleiben, kein Distanzierungs-Wahn: Das könnte für die AfD zur Erfolgsformel werden.