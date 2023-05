ARD-Vorsitzender: Wir sind nicht regierungsnah…

Kai Gniffke, frischgebackener Vorsitzender der ARD, hält den Propaganda-Journalismus der Tagesthemen für ausgewogen. COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt“ deckt die Rolle geschmierter Schreiberlinge auf. Hier mehr erfahren.

Dass der Großteil deutscher Journalisten sich politisch links-grün verortet, ist kein Geheimnis. Statistiken geben darüber eindeutig Auskunft. Damit sind sie voll auf Linie mit westlichen Regierungen. Deren Erklärungen werden von GEZ-Schreibern entweder unkritisch paraphrasiert oder laut bejubelt. Ob Merkel, Lauterbach, Habeck oder Baerbock: Kein Geist ist zu gering, um die Mainstream-Journalisten nicht in Ekstase zu versetzen.

Wer sich vom frischgebackenen ARD-Vorsitzenden, dem SWR-Intendanten Kai Gniffke, darauf eine differenzierte Auskunft erhofft, wird natürlich enttäuscht. Die Stellungahme, die er einem Interviewer des Journalistenverbands anbietet, ist vielmehr schreiend komisch. Mit den Vorwürfen eines „regierungsnahen Staatsfunks“ konfrontiert, „bei dem linksliberale Stimmen gegenüber konservativen, gar rechten massiv in der Mehrzahl seien“, spielt Giffke den Ahnungslosen:

„Ich kann mit dem Vorwurf herzlich wenig anfangen; unterstellt er doch, dass Journalistinnen und Journalisten ihr Handwerk nicht beherrschen, was man anderen Berufsständen vorbehaltlos zubilligt: die eigene, persönliche Haltung von der beruflichen Arbeit zu trennen. Ein Tischler, der CDU- oder AfD-Mitglied ist, zimmert den Dachstuhl doch genauso stabil, unabhängig davon, ob sein Kunde ein SPD- oder Grünen-Mitglied ist.“

Klar, während der Lockdown-Diktatur war es „objektive Berichterstattung“, war es solides Handwerk, alle Gegner von Drosten und Lauterbach nicht zu interviewen, sie in keine Talk-Show einzuladen, sondern verächtlich zu machen. Schnell wechselt Gniffke vom Ist- in den angeblichen Soll-Zustand. Er wünsche sich, dass die Berichterstattung der Tagesthemen „nicht politisch gefärbt ist. So wie ich Journalismus gelernt und verstanden habe, ist er ein Handwerk, in dem die Meinung keine Rolle zu spielen hat“ – es sei denn, der Beitrag sei klar Meinungsäußerung gekennzeichnet.

Außerdem fixierten die Kritiker sich zu sehr auf Georg Restle & Co. So besäßen die ARD-Tagesthemen durchaus konservative Kommentatoren: Kerstin Palzer habe dort beispielsweise den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke gefordert. (Kleine Korrektur: Frau Palzer meinte, dass die Abschaltung zwar richtig, aber der gewählte Zeitpunkt zu früh sei, Anm.). Dann kommt ein Satz, der an Absurdität nicht zu überbieten ist:

„Der Journalistenberuf ist nun mal eher für kritische Geister attraktiv. Wobei es zunächst mal gar kein Beinbruch ist, dass unser Beruf diese Haltung seit jeher anzieht – sofern sie nicht mit dem Handwerk kollidiert.“

… für kritische Geister attraktiv! Ja, das steht da. Als Chef eines Propaganda-Senders, der seit Jahren selbst den dümmsten Regierungsnarrativ verteidigt, erklärt er den Journalisteberuf als Sammelbecken für „kritische Intelligenz“! In welcher GEZ-Blase regiert der?! Nein, wenn Mainstream-Medien kritisch berichten, geht es garantiert nicht gegen Machthaber, sondern gegen die Opposition.

