Pillen-Flohmarkt gegen Medikamentenmangel

Weil Medikamentenmangel herrscht, schlägt Klaus Reinhard, Präsident der Bundesärztekammer, vor: Bürger sollen Pharma-Flohmärkte eröffnen. Hau weg den Wohlstand! Keine Medikamente, keine Energie, kein Geld – 1923 kehrt zurück. Deutschland auf dem Weg ins Armenhaus.

Erst kürzlich forderten Politiker und Propaganda-Medien die Bevölkerung auf, ihren energiepolitischen Murx durch Abstriche bei der Körperhygiene auszugleichen: weniger als fünf Minuten duschen (Robert Habeck und Friedrich Merz), sich mit Waschlappen reinigen und abends die Heizung ausstellen (Winfried Kretschmann). Solche Hirnfürze knatterten um die Wette.

Da im linksgrünen Entwicklungsland BRD zahlreiche Medikamente kaum noch lieferbar sind, darunter Anti-Diabetes-Mittel oder Fiebersenker für Kleinkinder, hat Klaus Reinhard, Präsident der Bundesärztekammer einen Super-Vorschlag: Der Bürger soll es richten, einen Second-Hand-Handel für Medikamenten eröffnen: einen Pharma-Flohmarkt sozusagen. Dem Tagesspiegel verriet Reinhard seine Mega-Vision:

„Jetzt hilft nur Solidarität. Wer gesund ist, muss vorrätige Arznei an Kranke abgeben (…) Wir brauchen so was wie Flohmärkte für Medikamente in der Nachbarschaft.“