3. Weltkrieg: Die nächsten Schritte zum Abgrund

Mit dem Panzerbeschluss sind die nächsten Schritte zur offiziellen Kriegsbeteiligung von NATO/USA programmiert. Die Februar-Ausgabe von COMPACT-Magazin zeigt auf, wie planmäßig uns Scholz, Strack-Zimmermann, Baerbock und ihre Hintermänner in den Abgrund führen.

Das Rad dreht sich immer schneller. Am 6. Januar der Marder-Beschluss, am 25. Januar der Leopard-Beschluss. Jetzt werden Kampfbomber, U-Boote und weitreichende Raketen diskutiert – der nächste Gipfel im Ramstein-Format ist schon für Mitte Februar angesetzt, dann wird die nächste rote Linie überschritten. Doch ein Durchbruch wird damit nicht zu erzielen sein: Russland verstärkt die eigenen Linien planmäßig. In den nächsten vier Wochen dürften 100.000 Reservisten in die Donbass-Schützengräben kommen, ausgestattet mit den modernsten Panzern vom Typ T-90 und Armata.

Das bedeutet: Ähnlich wie beim Stellungskrieg ab 1916, von Erich Maria Remarque in seinem Roman Im Westen nichts Neues verewigt, werden trotz ungeheuren Materialeinsatzes und furchtbarer Menschenverluste kaum noch Geländegewinne erzielt werden können. Aufnahmen aus Soledar und Bachmut, wo seit Monaten am heftigsten gekämpft wurde, ähneln denen aus Verdun: Das Gelände pockennarbig gespickt mit Bombenkratern, dazwischen liegen Berge von Leichen.

Den aktuellen Blutzoll zahlen beide Seiten gleichermaßen, doch strategisch wirkt sich die Situation zuungunsten der Ukrainer aus. Condoleezza Rice und Robert M. Gates, unter George W. Bush Außen- beziehungsweise Verteidigungsminister, veröffentlichten in der „Washington Post“ am 7. Januar einen Alarmruf: „Die Zeit ist nicht auf der Seite der Ukraine.“ (…)

Vorbild Erster Weltkrieg

Auch mit den derzeit angeschobenen Waffenlieferungen wird sich also das militärische Patt nicht auflösen – und damit die Situation, die an die Westfront des Ersten Weltkrieges erinnert. Der damalige Stellungskrieg fand erst mit dem Kriegseintritt der USA 1917 sein Ende.

Darauf läuft auch heute alles zu, wobei die Yankees zunächst ihre europäischen Verbündeten in die Schlacht schicken werden (vor allem Polen, das zu Jahresende schon 700 Abrams-Panzer bekommen hat, das beste US-Modell). Dass man in Washington weiter gebetsmühlenartig wiederholt, man wolle keine direkte Konfrontation des Nordatlantikpaktes mit Russland, sollte niemanden beruhigen. Die Präsidenten Woodrow Wilson und Franklin D. Roosevelt haben vor 1917 beziehungsweise vor 1941 ähnliche Selbstverpflichtungen abgegeben, die dann aber schnell vergessen waren.

Dass die Bundeswehr nicht kampffähig ist, wird ihre Einbeziehung nicht verhindern. Seit 1. Januar kommandiert sie die Speerspitze der NATO-Schnelleingreiftruppe im Baltikum, stellt dort 8.000 von 12.000 Soldaten und sämtliche Panzer. Statt der vorgesehenen Puma, die im Manöver allesamt ausgefallen sind, sollen die betagten Marder die Speerspitze scharf machen.

Dieser potemkinsche Verband kann nicht die Rolle eines Angreifers spielen, sondern nur die eines Stolperdrahts. Das wurde 2016 im NATO-Manöver Anakonda, der größten Übung nach dem Kalten Krieg, schon einmal durchgespielt.

Weiterlesen in COMPACT-Magazin 2/2023. Hier eine Inhaltsübersicht des Dossiers „Der Weg zum 3. Weltkrieg": Der Panzer-Kanzler gibt Gas. Generalissima Strack-Zimmermann sitzt ihm im Nacken. Ramstein kommandiert, Berlin gehorcht. Und keiner denkt zurück an Stalingrad und Kursk.

Deutschland führt Krieg _ von Jürgen Elsässer

Frau mit Stahlhelm _ von Kai-Uwe Reiter

Mit der Lieferung von Kampfpanzern ist wieder eine rote Linie überschritten. Obwohl die Bundeswehr nicht kampffähig ist, wird sie an die Front gedrängt. Das ist keine Planungspanne, sondern Absicht.

Frau mit Stahlhelm _ von Kai-Uwe Reiter

Ihre Mission ist die Eskalation: Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann ist Deutschlands schärfste Granate an der Ostfront. Kein Wunder: Sie hat gute Verbindungen zur Rüstungsindustrie.

Kommandozentrale der Ostfront _ von Jürgen Elsässer

Die Luftwaffenbasis Ramstein ist das frechste Symbol der US-Fremdherrschaft über Deutschland. Von hier wird die Aggression gegen Russland exekutiert, ohne dass wir Deutschen irgendein Einspruchsrecht hätten.

Vom Scheitern eines Blitzkrieges _ von Jürgen Elsässer

Die militärischen Laien in der Ampel-Regierung haben keine Ahnung vom Panzerkrieg, obwohl sie aktuell immer mehr Kettenkolosse in die Ukraine schicken. Dabei hat sich schon Hitler die Zähne am russischen Widerstandswillen ausgebissen.