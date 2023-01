Deutsche Kolonien: Lob aus dem Ausland

Hochrangige und einflussreiche Persönlichkeiten aus dem Ausland bewerteten die deutsche Kolonialpolitik überaus positiv. Manche forderten sogar die Rückgabe der durch den Versailler Vertrag entrissenen Schutzgebiete. Ein exklusiver Auszug aus unserer demnächst erscheinenden Geschichtsausgabe „Deutsche Kolonien – Viel besser als ihr Ruf“.

_ von Philippe Jordan

Durchweg positive Beurteilungen des deutschen Kolonialismus waren vor über 100 Jahren aus der Feder vieler ausländischer Politiker, Journalisten und Historiker gang und gäbe. Der von 1901 bis 1909 amtierende US-Präsident Theodore Roosevelt beschrieb in seinem 1910 erschienenen Buch „Afrikanische Wanderungen eines Naturforschers und Jägers“ die „interessanten Typen unter den Deutschen“, die er in Ostafrika kennen- und schätzen gelernt hatte: die „Pflanzer, die Zivilbeamten, die Offiziere, die weiße oder eingeborene Truppen befehligt hatten oder zu übernehmen im Begriff waren.“

Roosevelts Urteil:

„Es waren Männer von unzweifelhafter Fähigkeit und Tatkraft; wenn man sie sah, so verstand man leicht, warum Deutschland in Ostafrika so zusehends emporgeblüht ist.“

Es seien „erstklassige Menschen“, die ein Werk verrichtet hätten, das der ganzen Welt zugutekäme.

1911 schrieb der amerikanische Weltreisende A. E. Forbes in der „American Review of Reviews“, dass von „allen Herren in Afrika“ die Deutschen „die reinsten Hände“ hätten. Im selben Jahr verfasste der britische Publizist Louis Hamilton einen der umfangreichsten Artikel, der je im „United Empire“, der damals bedeutendsten kolonialhistorischen Fachzeitschrift des Königreiches, erschienen war.

In seinem Aufsatz „Colonial Education in Germany“ analysierte er en détail die deutsche Kolonialerziehung, die er in der Welt als führend erachtete. Namentlich hob er drei Institutionen hervor: das Seminar für Orientalische Sprachen an der Universität Berlin, die Deutsche Kolonialschule in Witzenhausen und das Kolonial-Institut in Hamburg. Hamilton rief die Briten auf, daraus zu lernen beziehungsweise diese Methoden sogar zu übernehmen. (…)

In den Niederlanden sah man das ähnlich – und verurteilte die Politik der Siegermächte. Die Tageszeitung „Utrechtsch Dagblad“ stellte fest:

„Die Kolonialschuldlüge des Versailler Vertrags hat das deutsche Volk nicht nur maßlos verbittern müssen, sondern sie hat auch dem Prestige des Westens in den tropischen und subtropischen Gebieten ungeheuer geschadet. Man kann sagen, dass die Fehler, die die Alliierten während des Krieges mit ihrer Kolonialpolitik begangen haben, durch die Friedensdiktate wesentlich verschlimmert wurden.“

Und das Amsterdamer „Algemeen Handelsblad$ brachte es 1931 auf den Punkt: „Die koloniale Schuldthese ist lediglich eine Losung der Kriegspropaganda gewesen.“ (…)

Den vollständigen, insgesamt 5 Seiten langen Beitrag mit vielen weiteren Beispielen lesen Sie in COMPACT-Geschichte „Deutsche Kolonien Viel besser als ihr Ruf“. Die Ausgabe erscheint Mitte Februar, kann aber schon jetzt hier vorbestellt werden.

Unter anderem finden Sie in COMPACT-Geschichte „Deutsche Kolonien“ Beiträge zu folgenden Themen:

◾️ Deutscher Kolonialismus: Warum wir uns im Gegensatz zu Briten und Franzosen nicht schämen müssen

◾️ Hart wie Kameldornholz: Südwestafrika unter deutscher Verwaltung

◾️ Völkermord an den Herero? Das Ende einer Legende

◾️ Ostafrika: Als der Kilimandscharo Deutschlands höchster Berg war

◾️ Kamerun: Das Urwaldland der schwarzen Preußen

◾️ Togo: Deutschlands Vorzeigekolonie

◾️ Deutsch-Neuguinea: Auf den Spuren August Engelhardts

◾️ Die deutsche Südsee: Von den Marschall-Inseln bis Palau

◾️ Kiautschou und Tsingtau: Deutsches Erbe in China

◾️ Deutsche Tropenmedizin: Herausragende Leistungen zum Wohle aller Menschen

◾️ Kaiserliche Kolonialverwaltung: Wir wir aus unseren Fehlern lernten

◾️ Die treuen Askaris: Ansehen der Deutschen in ihren Schutzgebieten

◾️ Dem Versailler Diktat zum Trotze: Warum die Deutschen blieben

◾️ Vorbildlich: Eingeborenenpolitik und Schulwesen in den Kolonien

◾️ Entwicklungshilfe: Wie Kaiser Wilhelm II. den Afrikanern half

COMPACT-Geschichte „Deutsche Kolonien“ jetzt hier bestellen.