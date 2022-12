2022 toppt 2015: 1,2 Millionen Migranten

Die „Ampel des Grauens“ hat es gleich in ihrem ersten Regierungsjahr geschafft: Deutschland nimmt 2022 mehr Migranten auf als 2015 im Jahr des Asyl-Tsunamis. Damit Sie die Erinnerungen an 2015 nicht vergessen, machen wir Ihnen ein unschlagbares Angebot: Unser Spezial „Asyl. Die Flut“ plus Jahres-DVD 2015 mit allen Ausgaben des COMPACT-Magazins erhalten Sie jetzt statt für 38,75 für nur noch 9,95 EUR. HIER erhältlich!



Deutschlands Kommunen stehen endgültig vor dem Kollaps, doch der Regierung in Berlin ist das komplett egal: In diesem Jahr wird es mehr Ausländer nach Deutschland ziehen als 2015 im Eskalationsjahr der Asylkrise. Zum einen sind mehr als eine Million Ukrainer aus ihrem Land nach Deutschland geflohen. Diese erhalten eine Aufenthaltserlaubnis ohne Verfahren. Deutschland nimmt auch im europäischen Vergleich weit mehr Ukrainer auf als alle anderen EU-Länder außer Polen. So hat beispielsweise alleine das Bundesland Baden-Württemberg mehr Ukraine-Flüchtlinge aufgenommen als ganz Frankreich.

„Dramatischer Fluchtwinter“

Zum anderen wurden alleine bis Ende Oktober dieses Jahres mehr als 180.000 Asylanträge gestellt, die Hauptherkunftsländer waren Syrien, Afghanistan, die Türkei und der Irak. Auch das ist ein langjähriger Rekordwert. Die Ampel-Parteien tun derweil alles, um die Zuwanderungswaffe weiter scharf zu stellen. Einbürgerungen sollen nochmals enorm erleichtert werden, Abschiebungen sind im Grunde genommen gar nicht mehr möglich.

Die Folgen dieser Irrsinnspolitik sind kaum mehr zu kontrollieren. Viele Kommunen können die Leistungen für die Migranten nicht mehr finanzieren und die Wohnungsnot wird immer schlimmer. Der CSU-Politiker Manfred Weber, Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), befürchtet einen „dramatischen Fluchtwinter“ und äußerte weiter:

„Deutschland schlafwandelt gerade in eine neue Migrationskrise hinein.“

1.000 Afghanen pro Monat zusätzlich

Von „schlafwandeln“ kann im Ernst aber wohl keine Rede sein, vielmehr provoziert man diese mit vollem Bewusstsein. So entschied Bundesinnenministerin Nancy Faeser gerade, 1.000 Afghanen pro Monat zusätzlich aufzunehmen. Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) sieht das deutsche Asylsystem schon in Auflösung begriffen. Eine Analyse, die sicherlich zutreffend ist. Andererseits sieht auch Schuster wohl leider weiterhin sein Hauptbetätigungsfeld in der Bekämpfung der Freien Sachsen (COMPACT Online berichtete hier).