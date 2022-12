Innenminister will gegen Freie Sachsen vorgehen

Der Widerstand in Sachsen sorgt bei Alt-Parteien für Panik. Also versucht Innenminister Armin Schuster (CDU) ihn durch Diskreditierung der Freien Sachsen zu sprengen: Teile und herrsche. Die neue Friedensbewegung steht zusammen. Und unsere brandneue COMPACT-Spezialausgabe “Ami go home” liefert die argumentative Grundlage. Jetzt vorbestellen, Versand ab 7. Dezember.

Im Juni hatten die Freien Sachsen bei Kommunalwahlen ihren Durchbruch gefeiert und am vergangenen Samstag gemeinsam mit Thüringer Patrioten und unserem COMPACT-Magazin einen weiteren Großerfolg verbucht: Zur bundesweit ersten “Ami go home”-Demo kamen 6.000 Menschen (gezählt: 6.370) auf den Simsonplatz vor dem US-Konsulat in Leipzig.

Obwohl die Mainstream-Medien den Anti-Kriegs-Protest entweder beschwiegen oder die Teilnehmerzahl gehorsam runter rechneten, herrscht Panik auf der Titanic des Establishments. Da hilft nur eins: Teile und herrsche.

Man muss die einzelnen Teilnehmer-Gruppen zur gegenseitigen Distanzierung voneinander treiben. Also schwingt Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) im Interview mit der Welt die Diskreditierungskeule gegen die Freien Sachsen:

„Unser Ziel ist es, den Rechtsextremen das Leben so schwer wie möglich zu machen.“

Seine Partei werde hart gegen die Freien Sachsen vorgehen. Zumal sie sich, ganz nach AfD-Vorbild, in die bürgerliche Mitte schleichen wollten:

„Der Plan dieser Extremisten ist es, anschlussfähig ins bürgerliche Milieu zu werden. Es ist die Aufgabe unserer Gesellschaft, dass dieser Plan scheitert.“

Dabei unterstellt er der Partei, die eigene Rolle bei Großveranstaltungen durch geschickte Choreographie aufzuwerten:

„Fahnen werden geschickt positioniert und die Demos dramaturgisch so beeinflusst, als wären sie selbst die Führungsfiguren.“

Allerdings geht es dem Innenminister nicht nur um Demos, sondern um Image-Rettung des gesamten Bundeslandes. Deshalb schickt Schuster jetzt ein Experten-Netzwerk an die Front, das mit einem „360-Grad-Blick“ Infos über rechte Immobilienkäufe und Musikfestival zusammenbringe:

„Wir müssen das Know-how bündeln. Ich will den Spitzenplatz bei Rechtsrockkonzerten loswerden“,

– damit Sachsen nicht länger Dunkel-Deutschland bleibe, sondern attraktiver für (linksgrüne?) Wissenschaftler, Studenten und Touristen werde. Was die öffentlichen Ansprachen der Freien Sachsen auf den Großdemos betrifft, benennt Schuster ein juristisches Problem:

„Es ist ja nicht strafbar, wenn ein rechtsextremer Freier Sachse dort spricht, solange sich die oft grenzwertige Rhetorik gerade noch in einem legalen Bereich bewegt.“

Aber da die Demo-Teilnehmer „bei Weitem“ nicht alle rechtsextrem seien (Danke für die Differenzierung!), müsse man ihnen „besser klarmachen, was es bedeutet, wenn jemand erwiesen rechtsextrem ist“. Denn nach seiner Einschätzung sind die Freien Sachsen „vor allem laut im Netz und schwach auf der Straße“.

