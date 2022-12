Umfrage: Wagenknecht – die beste Kanzlerin?

Eine Kandidatin für Links und Rechts, fürs ganze Volk: Sahra Wagenknecht ist die nationalste Versuchung, seit es Sozialismus gibt. Diese Mischung aus Nitro und Glyzerin sprengt die Blockade auf, mit der das Regime jede Diskussion um Islam und Asyl, um Gender und Transen, um Corona und Russland eingemauert hat.In der Dezember-Ausgabe von COMPACT-Magazin stellen wir sie als “die beste Kanzlerin” vor. Unser Reporterteam hat sich vor Supermärkten umgehört, ob das die Leute auch so sehen.

Es fällt den Scharfrichtern der politischen Korrektheit schwer, eine Frau als Nazi zu verleumden, die wie niemand anderes in diesem Land als rote Ikone gilt. Zu Anfang der neunziger Jahre wurde sie als „schönstes Gesicht des Stalinismus“ in die Freak-Show abgeschoben. Aber seit sie, auch unter dem Einfluss ihres zweiten Ehemanns Oskar Lafontaine, Ludwig Erhard und die Marktwirtschaft statt dem schnauzbärtigen Bolschewiken mit seiner Planwirtschaft verteidigt, ist sie für breite Bevölkerungskreise respektabel geworden. Unter AfD-Anhängern, die ansonsten den Kommunismus hassen wie die Sünde, ist sie so beliebt wie die Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla.

Offensichtlich ist, dass sich Wagenknecht mittlerweile von der real existierenden Linken so weit entfernt hat, dass sie de facto dem patriotischen Lager näher steht. Während sie in ihrem jüngsten Buch “Die Selbstgerechten” noch eine Art Äquidistanz pflegt und ihre Genossen dafür attackiert, dass sie „die Rechten immer stärker machen“, hat sie jüngst die Grünen als „gefährlichste Partei im Bundestag“ bezeichnet. Damit wäre die AfD also nur noch das geringere Übel. Dass eine Linkspartei bei einer nationalen Bedrohungslage über ihren Schatten und den ideologischen Graben springen kann, zeigte sich übrigens 2015 in Griechenland: Das Land stand nach dem Euro-Debakel vor dem Nichts, die Bankomaten waren gesperrt, Hunger drohte. Bei Neuwahlen hatten die Altparteien sämtlichst abgewirtschaftet und die sozialistische Syriza mit 36,3 Prozent einen Erdrutschsieg eingefahren (2009 waren es nur 4,6 Prozent gewesen). Da es damit aber immer noch nicht zur absoluten Mehrheit reichte, koalierte sie mit den Unabhängigen Griechen, der hellenischen Bruderpartei der AfD. Man darf annehmen, dass Wagenknecht in einer vernichtenden Wirtschaftskrise – und angesichts der Kriegs- und Armutspolitik der Ampel-Regierung ist diese nicht mehr auszuschließen –, genauso pragmatisch handeln würde wie Syriza-Chef Alexis Tsipras.

Ist eine Querfront-Regierung auch in Deutschland vorstellbar? Dazu haben wir eine fünfseitige Expertise des Wagenknecht-Programms in der aktuellen COMPACT 12/2022. Außerdem in der Ausgabe:

* Ein “Best of” der Zitate aus Wagenknechts aktuellem Buch “Die Selbstgerechten”

Ein Streitgespräch zwischen Sahra Wagenknecht und Jürgen Elsässer über Revolution (aus dem Jahr 1995).

Eine Rezension von Lafontaines neuem Buch “Ami it’s time to go”.

