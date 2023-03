Zündeleien: Polen kann es nicht lassen

Polen zündelt im Ukraine-Konflikt weiter nach Kräften und wird Mig-29-Kampfflugzeuge an Kiew liefern. Hat Warschau aus der Geschichte nichts gelernt? COMPACT gewährt Nachhilfe. „Polens verschwiegene Schuld“ ist das ideale Aufklärungsheft. Hier mehr erfahren.

Die Lieferung von vier Kampfflugzeugen werde derzeit vorbereitet, so der polnische Präsident Duda. Sechs weitere Maschinen sollen in den nächsten Monaten folgen. Dieses Vorgehen ist an Skrupellosigkeit nur schwer zu toppen. Man treibt zum Krieg, während man sich ansonsten gern als Opferlamm der NS-Aggressionspolitik präsentiert.

Warschaus üble Rolle

In Wahrheit war die damalige polnische Regierung war nicht nur ähnlich antisemitisch wie die Nazi-Oberen, sie beteiligte sich auch Seite an Seite mit Hitler an der Aufteilung der Tschechoslowakei. Zum Konflikt kam es ab Frühjahr 1939, als Warschau jede echte Verhandlung über den Status der „freien Stadt“ Danzig verweigerte und ihre Polonisierung vorantrieb – angefeuert durch London und Paris, die Polen in einen Krieg gegen Deutschland hetzen wollten.

Ähnlich brandstifterisch betätigt sich Warschau aktuell im Zusammenhang mit der Zuspitzung in der Ukraine. Von Anfang an versuchte Polen, Deutschland mit in den Krieg zu reißen. Man forderte ausdrücklich deutsche Kampfflugzeuge für Kiew und brachte den Vorschlag in die Diskussion, US-Bomber von der pfälzischen Basis Ramstein auszuleihen, um Russen im Donbass töten zu können – damit mögliche Vergeltungsschläge Deutschland treffen mögen.

Jürgen Elsässer kommentierte kürzlich gegenüber COMPACT-TV:

„Selbstverständlich sind nicht ‚die Polen‘ unsere Feinde. Wohl aber ein Teil ihrer Eliten, die oft im Solde der angloamerikanischen Globalisten stehen. Nehmen wir den langjährigen Außenminister Sikorski, eigentlich ein Brite, der erst seit 2005 wieder polnischer Staatsbürger ist. Er freute sich unverhohlen auf die Terroranschläge gegen die Nord Stream Pipelines und nannte aus Versehen auch gleich den Verursacher: ‚Thank you, USA!‘ Muss man mehr sagen?“

Selbst die FAZ staunt nun: „Polen war kurz nach Kriegsausbruch das erste NATO-Land gewesen, das angeboten hatte, seine MiG-Flugzeuge der angegriffenen Ukraine zu überlassen. Damals war das Vorhaben am Widerstand der Verbündeten gescheitert. Erst in den vergangenen Tagen gab es Signale, dass die USA für einen Transfer von MiG-Flugzeugen grünes Licht geben könnten.“

Wieder einmal braucht es COMPACT, um klare Kante zu zeigen. Unsere Geschichtsausgabe „Polens verschwiegene Schuld“ nennt die unterdrückten Fakten, die man in Warschau nicht hören will. Hier bestellen.