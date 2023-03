Zensur: Dugin-Bücher verbannt

Der Feldzug des Mainstreams gegen politisch missliebige Literatur geht weiter. Nachdem der Versandriese Amazon erst kürzlich unsere Geschichtsausgabe „Wer finanzierte Hitler?“ mit einer absurden Begründung von seiner Plattform gelöscht hat, hat es nun die Bücher von Alexander Dugin erwischt. Doch keine Sorge: Seine Werke „Die Vierte Politische Theorie“, „Das Große Erwachen gegen den Great Reset“ und „Eurasische Mission“ können Sie weiterhin über unseren Online-Shop beziehen.

Es ist nicht nur ein schwerer Schlag gegen die Meinungsfreiheit, sondern der Versuch, einen politisch missliebigen Verlag wirtschaftlich kaputt zu machen: Ingram, der weltweit größte Buchvertriebsmonopolist, hat sämtliche Bücher des in London ansässigen Arktos-Verlags aus seinem Programm gelöscht. Damit hat das sogenannte De-Platforming eine neue Stufe erreicht.

Arktos bietet nicht nicht nur eine Vielzahl an englischsprachiger Literatur an, sondern hat auch die Exklusivrechte an den deutschen Übersetzungen der Werke Alexander Dugins. Nicht nur sein Grundlagenwerk „Die Vierte Politische Theorie“, sondern auch sein anti-globalistisches Manifest „Das Große Erwachen gegen den Great Reset“ und sein neuestes Werk „Eurasische Mission“ ist bei dem patriotischen britischen Verlag erschienen.

Mainstream im Cancel-Wahn

Genau auf diese Bücher dürfte die Zensur-Aktion von Ingram zielen, denn Dugin wird oft als Vordenker Putins bezeichnet – und in der momentanen anti-russischen Stimmung soll alles plattgemacht werden, was auch nur annähernd als pro-russisch wahrgenommen wird.

Im Grunde trifft dieses sogenannte De-Platforming aber alle Autoren und Verlage, die Publikationen veröffentlichen, die von den offiziell erwünschten Sichtweisen abweichen. Erst kürzlich cancelte Amazon unsere Geschichtsausgabe „Wer finanzierte Hitler? – Das dunkle Geheimnis der Wall Street“ mit der hanebüchenen Begründung, diese verstoße gegen die Richtlinien der Plattform. Wohlgemerkt: COMPACT-Geschichte „Wer finanzierte Hitler?“ setzt sich kritisch mit dem Aufstieg des Diktators und den frühen Finanzströmen an die NSDAP auseinander.

In der knappen Mail von Amazon werden zudem mögliche rechtliche Bedenken angeführt. Es folgte der übliche Rattenschwanz mit allgemeinen Phrasen: Bei Amazon seien keine Produkte erlaubt, die andere als anstößig empfänden oder illegal seien… und so weiter und so fort. Man muss tatsächlich zu dem Schluss kommen: Amazon hält die inkriminierte Geschichtsausgabe offenbar für eine Art Hitler-Fan-Heft.

Wir trotzen der Zensur-Keule

Der Arktos-Verlag zeigt sich angesichts der Zensur-Aktion gegen die Dugin-Bücher in einer Pressemitteilung „entschlossen, sich von diesem böswilligen Angriff auf dissidentes Denken nicht aufhalten zu lassen“. CEO Daniel Friberg erklärt: „Wir führen derzeit eine umfassende Überarbeitung unseres Betriebs durch, um alle Titel so schnell wie möglich wieder für den Vertrieb bereitzustellen.“

Wir wünschen dem Arktos-Verlag den größtmöglichen Erfolg bei seinen Bemühungen! Die gute Nachricht für deutsche Leser: Dugins bei Arktos erschienene Werke „Die Vierte Politische Theorie“, „Das Große Erwachen gegen den Great Reset“ und „Eurasische Mission“ können Sie weiterhin über unseren Online-Shop beziehen. Und das wird auch so bleiben. Versprochen!