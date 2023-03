Zensur: Amazon cancelt „Wer finanzierte Hitler?“

Die politische Gesinnungsdiktatur nimmt immer groteskere Formen an. Nun löschte Versandriese Amazon eine Hitler-kritische Geschichtsausgabe von COMPACT aus dem Sortiment – weil sie angeblich gegen die Richtlinien der Plattform verstößt. Lieber gleich bei uns bestellen: Die inkriminierte Ausgabe „Wer finanzierte Hitler? – Das dunkle Geheimnis der Wall Street“ gibt natürlich weiterhin es in unserem Online-Shop.

Gibt es bei Amazon heimliche Hitler-Sympathisanten? Zu diesem Schluss könnte man kommen, führt man sich den neuesten Zensurhammer des US-Versandriesen gegen COMPACT vor Augen. Gestern teilte uns das Unternehmen mit, dass man unsere Geschichtsausgabe „Wer finanzierte Hitler? – Das dunkle Geheimnis der Wall Street“ aus dem Programm genommen hat – mit Verweis auf die Richtlinien der Plattform. Wohlgemerkt: COMPACT-Geschichte „Wer finanzierte Hitler?“ setzt sich kritisch mit dem Aufstieg des Diktators und den frühen Finanzströmen an die NSDAP auseinander.

In der knappen Mail von Amazon werden zudem mögliche rechtliche Bedenken angeführt. Es folgt der übliche Rattenschwanz mit allgemeinen Phrasen: Bei Amazon seien keine Produkte erlaubt, die andere als anstößig empfänden oder illegal seien… und so weiter und so fort. Man muss tatsächlich zu dem Schluss kommen: Amazon hält die inkriminierte Geschichtsausgabe offenbar für eine Art Hitler-Fan-Heft.

Man könnte laut lachen, wäre es nicht so irre. In seinem Zensur-Wahn hat Amazon ein Produkt aus dem Sortiment verbannt, das beinharte Neonazis zum Umdenken bringen könnte, das ein Schlaglicht auf jene Aspekte der frühen NS-Geschichte wirft, die waschechte Hitler-Anhänger sicherlich nicht gerne lesen.

Unter anderem enthält COMPACT-Geschichte „Wer finanzierte Hitler?“ Beiträge des libertären amerikanischen Ökonomen und Historikers Anthony Sutton (der über „Big Money und die Nazis“ schreibt) und des bekannten Hitler-Biografen Joachim C. Fest (der die These verwirft, das deutsche Großkapital habe Hitler an die Macht gebracht). Das brisante Enthüllungswerk enthält zudem einen sehr aufschlussreichen Artikel aus dem KPD-Organ „Roter Aufbau“ von 1932 (über Kapitalströme an die NSDAP aus dem Ausland; witzigerweise räumt der Beitrag gleich auch ungewollt mit ein paar kommunistischen Märchen auf), Auszüge aus Akten der US-Militärverwaltung (über I. G. Farben). Klingt ja alles voll „nazi“, „illegal“ und so weiter…

Aber Moment: Könnte es vielleicht sein, dass es genau diese Punkte sind, die der US-Versandriese gerne der Öffentlichkeit vorenthalten möchte? Dass Amazon möchte, dass die mehr als fragwürdige Rolle führender US-Finanzkreise und der Wall Street beim Aufstieg Hitlers im Dunkeln bleibt. Das wäre eine durchaus naheliegende Erklärung für den Zensur-Wahn des Megakonzerns.

Jetzt erst recht! Trotzen Sie dem Zensur-Amoklauf von Amazon, bestellen Sie Geschichtsausgabe „Wer finanzierte Hitler? – Das dunkle Geheimnis der Wall Street“ direkt bei uns und erfahren Sie, was der US-Versandriese – und die hinter ihm stehenden Kreise – Ihnen unbedingt vorenthalten möchten.

Das komplette Inhaltsverzeichnis von COMPACT-Geschichte „Wer finanzierte Hitler?“:

Hitler und seine Finanziers

Die Guten, die Bösen und die Unsichtbaren _ Die Diskussion in der Geschichtswissenschaft

Das nationale Kapital

Kein Engel ist so rein… _ Übersicht über die Finanzquellen der NSDAP

Die Rolle der I. G. Farben _ Dokumentiert: Akten der US-Militärverwaltung

Nur Verschwörungstheorie? _ Dokumentiert: Joachim C. Fest

Wichtig, aber nicht entscheidend _ Der Umfang der inländischen Finanzspritzen

Das internationale Kapital

Big Money und die Nazis _ Das dunkle Geheimnis der Wall Street

„Der geht nun schnurstracks zu Hitler“ _ Investoren suchen ein Projekt

Köln, London, Basel _ Spinne im Netz: Der Bankier Schröder

Zwei talentierte Strippenzieher _ Die Dulles-Brüder, Hitler und Roosevelt

Der Feind, ihr Freund _ Dollars für die Kriegsrüstung des 3. Reiches

Die von Amazon zensierte Ausgabe COMPACT-Geschichte „Wer finanzierte Hitler?“ können Sie hier bestellen.