Propaganda von Medien und Klima-„Aktivisten“

Zitat des Tages: „Wetterschäden dem Klimawandel zuzuschreiben ist in Medien und bei Aktivisten üblich, es ist aber unzulässig. Auch ohne Klimawandel hat es in Westdeutschland in vergangenen Jahrhunderten ähnliche Fluten gegeben. Die Erwärmung kann zwar Wetterextreme verschärfen, Extreme wären sie aber meist auch ohne Klimawandel.“ (Die Welt zum Thema der Flutkatastrophe an der Ahr)

„Das ständige Klimaschutz-Gezeter soll als Rammbock gegen die Freiheit genutzt werden, um der One-World-Ideologie die Tore zu öffnen. Und die Gehirnwäsche funktioniert.“ (COMPACT-Spezial Klima-Terroristen: Was sie denken – und wer sie bezahlt)