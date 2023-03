Die „Welt“ über Wagenknecht und Elsässer

Was treibt Wagenknecht wirklich? Mit dieser Frage hat sich jetzt auch Jakob Hayner in der Welt befasst. Die Hoffnungsträgerin vieler Oppositioneller steht für Klartext. Ihr Buch „Die Selbstgerechten“ rechnet mit dem linkem Mainstream ab. Hier mehr erfahren.



In seinem durchaus kenntnisreichen Artikel „Keine Zukunft im Plliativprojekt Linkspartei“ stellt der Autor Jakob Hayner die These auf, dass man, um Wagenknecht zu verstehen, in ihrer Biografie am besten mehr als 30 Jahre zurück in die Wendezeit geht. Schon in der DDR nämlich sei Wagenknecht Außenseiterin gewesen. Ihr Antrag auf ein Philosophiestudium an der Berliner Humboldt-Universität sei zunächst abgelehnt worden, da sie als „nicht kollektivfähig“ eingestuft wurde.

Lektürepensum nach strengem Plan

Sie habe sich dann ein umfassendes Lektürepensum auferlegt und „nach einem strengen Plan Hegel, Marx, Lukács und Goethe, Flaubert und Balzac“ gelesen. Weiter bemerkt Hayner:

„Kritik der politischen Ökonomie, Dialektik und klassisches Humanitätsideal treffen bei ihr aufeinander, bis heute prägt das ihr Weltbild.“

Dabei sei Wagenknecht nie Honecker-Anhängerin gewesen. Bei ihm vermisste sie eine Vision, die sie dann bei dem späten Walter UIbricht und seinem „Neuen Ökonomischen System“ fand, mit dem die DDR in den späten 60er Jahren für eine kurze Zeit den Versuch unternahm, eine „kybernetische Revolution der Planwirtschaft“ durchzuführen. Der Untergang der DDR habe sie dann darüber belehrt, dass Ökonomie vor Moral und Parolen komme.

Elsässer und Wagenknecht

Auf dem berühmten Kongress der Zeitschrift Konkret habe sie dann im Juni 1993 „mit Jürgen Elsässer, der damals noch die Linke aufmischte“ über „Marx, Lenin, Ulbricht und den Kommunismus“ diskutiert. In der damaligen PDS, die bestrebt war, sich an die neue bundesdeutsche Realität anzupassen, sei Wagenknecht schon damals „heftig umstritten“ gewesen, weil sie bei der Leisetreterei nicht mitmachen wollte. Auch die neue Linke habe aus der Sicht Wagenknechts nicht viel bieten können, da für diese die soziale Frage und die Klassenkonflikte keine Rolle mehr gespielt hätten.

Dieses Desinteresse an den eigentlichen Kernfragen der Linken musste Wagenknecht dann auch nach der Vereinigung von WASG und PDS zu neuen Linkspartei beobachten. Diese erlebte nur eine kurze Erfolgsphase, da „die soziale Frage von den Regierungslinken im Osten und den akademischen Aktivisten ins Abseits gedrängt“ wurde. Hayner dazu:

„Die Linkspartei wiederholte, was die altehrwürdige SPD vorgemacht hatte – sie verabschiedete sich von ihrem Programm und ihrer Wählerschaft.“

„Interessanter als Palliativprojekt Linkspartei“

Wagenknecht nehme diese Auseinandersetzung auf, allerdings auf ihre Weise. Sie sei weder eine Netzwerkerin noch eine Funktionärin, sondern eine Intellektuelle mit einem „Astronautenblick auf Geschichte und Politik“, wie David Goeßmann es einmal formuliert habe.

Eine Parteigründung sei für sie deshalb ein „Wagnis“. Ihr Charisma lasse sich nur schwer in „eine dauerhafte Organisation“ überführen, wie schon der gescheiterte Versuch mit „Aufstehen“ gezeigt habe. Eine zusätzliche Hürde sei das bundesdeutsche Parteienrecht, das eine Struktur mit „Landesverbänden in der gesamten Republik“ notwendig mache.

Doch auch Hayner scheint sich trotz seiner eigenen Einwände eine Parteigründung zu wünschen. Immerhin, so sein Fazit, wäre zwar auch eine Wagenknecht-Partei mit vielen Problemen konfrontiert, aber doch interessanter als „das Palliativprojekt Linkspartei“.

