Windkraft: Eine Lizenz zum Töten der Wildtiere

Heute vor 50 Jahren wurde das Washingtoner Artenschutzabkommen unterzeichnet, mit dem große Hoffnungen für die Erhaltung der Tier- und Pflanzenwelt verbunden waren. Heute wird die Klima-Religion zur Bedrohung für immer mehr Arten. In unserem Spezial Klima-Terroristen: Was Sie denken, wer sie bezahlt zeigen wir Ihnen, die Hintermänner des Klima-Terrors und das, was sie wirklich denken und wollen. Ein Heft voller harter Fakten und sachlicher Analysen. Hier mehr erfahren. Ab Mitte März lieferbar.



Der Ausbau der Windenergie soll in Deutschland künftig ohne Rücksicht auf Verluste vorangetrieben werden, obwohl gerade diese Stromerzeugungsart viele Schattenseiten aufweist. Das fängt mit der Landschaftsverschandelung durch immer höhere und größere Windräder an, deren Bau zu einem enormen Flächenfraß führt, und hört mit dem schlimmen Aderlass auf, den die Tierwelt zu tragen hat. Dennoch hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im April vergangenen Jahres sein „Osterpaket“ durchgebracht, dass auch zahlreiche Verfahrensvereinfachungen für die Errichtung von Windrädern an Land vorsieht, durch die besonders viele Vögel und Insekten gefährdet werden. Doch der Artenschutz soll in Deutschland solche Projekte künftig nicht mehr stoppen können.

Schon jetzt jährlich mehr als 12.000 tote Greifvögel

Die Folgen sind verheerend: So fallen den Windrädern nach Angaben der Deutschen Wildtierstiftung pro Jahr mehr als 12.000 Greifvögel zum Opfer, Arten wie der Rote Milan und der Schreiadler könnten deshalb in Deutschland bald ausgestorben sein. Schlimm steht es auch um die Fledermäuse. Hier liegen Schätzungen bei 240.000 pro Jahr getöteten Exemplaren, denn der Luftdruck, den die Anlagen erzeugen, bringt die Lungen der Tiere zum Platzen.

Eine Analyse des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) aus dem Jahr 2019 begründet den Verdacht, dass auch das Insektensterben etwas mit der Windstromerzeugung zu tun haben könnte, der jährliche Aderlass soll hier bei rund einer Billion Fluginsekten liegen. Diese erhalten bekanntlich auch einen Großteil der Pflanzenwelt und sind deshalb unerlässlich zur Sicherung unserer natürlichen Grundlagen. Wenn es um die heilige Kuh Windenergie steht, dann wollen die grünen Jakobiner aber plötzlich weder etwas von Technikfolgenabschätzung noch von Artenschutz wissen.

Die Demontage des Artenschutzes und seine Opferung auf dem Altar der Klima-Religion begann schon zu Zeiten der GroKo unter dem damaligen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Er legte schon vor drei Jahren einen 18 Punkte umfassenden Arbeitsplan vor, der insbesondere die Streichung artenschutzrechtlicher Vorgaben vorsah, um so die Rechtssicherheit der Windenergiebetreiber beim Bau neuer Anlagen zu erhöhen.

Die 2020 verabschiedete Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) machte den Weg frei für den Bau enrgiepolitischer Großprojekte, bei denen auf den Artenschutz keine Rücksicht genommen werden muss. Laut Gernot Engel, einem Energierecht-Experten der Kanzlei Luther, handelte es sich sogar „um einen energiepolitischen Wendepunkt“. Bei künftigen Ermessensentscheidungen über den Ausbau großer Ökostrom-Projekte könnte den Richtern künftig nämlich mit dem Verweis auf die „öffentliche Sicherheit“ jeder Handlungsspielraum fehlen.

Die Lizenz zum Töten



Und Harry Neumann, Bundesvorsitzender der Naturschutz Initiative (NI), äußerte damals mit Blick auf die Gesetzesänderung:

„Offensichtlich will die Bundesregierung der Windindustrie eine Art ‚Lizenz zum Töten‘ verschaffen, wenn es darum geht, den Schutz streng geschützter Wildtiere auszuhebeln, die den Profitinteressen der Windlobby entgegen stehen. Eine Lex Windenergie lehnen wir daher entschieden ab. Wir würden diese Gesetzesänderung auch nicht klaglos hinnehmen.“

Zu den Leidtragenden der diversen Gesetzesänderung, in denen die Bedeutung des Artenschutzes permanent herabgestuft wurde, gehören aber nicht nur Tiere, die an Land leben, sondern auch die Tierwelt der Nord- und Ostsee zählen. Deutschland plant in der Ausschließlichen Wirtschaftszone der Nord- und Ostsee den Bau von 2.000 bis 3.000 weiteren Windkraftanlagen. Damit soll die Offshore-Windenergiekapazität in dem deutschen Seegebiet bis 2030 fast verdreifacht und von diesem Stand aus bis 2040 nochmals verdoppelt werden.

Weiße Flecken, die nicht genutzt werden, gibt es in der deutschen Nord- und Ostsee damit praktisch nicht mehr. Seevögel wie die Trottellumme, die Dreizehenmöve, der Stern- und der Prachttaucher dürften damit sehenden Auges dem Aussterben ausgeliefert werden, denn gegen die geplanten Monster-Windräder mit Rotorblättern von 85 Metern Länge haben sie schlicht keine Chance.

Wenn alle Ausbaupläne für die Windkraft tatsächlich umgesetzt werden, dann dürfte die nächste Generation an Kindern in Deutschland wohl aufwachsen, ohne je einen Greifvogel in der freien Natur beobachtet zu haben. Eine weitere Zerstörung ihrer knappen Lebensräume insbesondere in den auch von den Windkraftanlagenbetreibern besonders begehrten Mittelgebirgslagen werden diese Tiere nämlich wohl nicht mehr überleben.

Die dystopische Vision einer Welt ohne Vögel, die die Biologin Rachel Carson in ihrem 1962 erschienenen Buch Silent Spring ausmalte, droht nun zumindest in Teilen Wirklichkeit zu werden – aber ausgerechnet im Namen einer neuen Öko-Diktatur, die in den sechziger Jahren noch unvorstellbar war.

Wir enthüllen die wahre Agenda der Klima-Ideologen und ihrer Krawallo-Fußtruppen: Sie wollen einen radikalen Umbau der Gesellschaft. COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen“ deckt Hintermänner und Vorgehensweisen auf. Das Heft geht in diesen Tagen in den Druck und wird im März erscheinen. Jetzt druckfrisch bestellen.

Aus dem Inhalt

In COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen“ behandeln wir unter anderem folgende Themen:

Tränen, Trauma und Terror

Kleber, Knete und Killer: Klima-Terroristen ohne Maske

Grüne Schale, roter Stern: Klimaschutz war nie das Ziel

Schwarze Seelen, verbrannte Erde: Weltenretter mit Psycho-Knacks

Genozid für Gaia: Die irren Vordenker der Klima-Terroristen

„Ein grünes Kambodscha“: Hans-Georg Maaßen über die Klima-Ideologen

Wissenschaft, Wetter und Wahn

Mythen, Macht und Moneten: Das Netzwerk der Angstmacher

Klimawandel? Klimaschwindel! 10 Klima-Märchen widerlegt

Stimmen gegen die Angst: Klima-Realisten klären auf

„Es gibt keinen Klimanotfall“: Offener Brief an die Vereinten Nationen

Eissturm in der Glaskugel: US-Extremwinter widerlegt Klima-Prognosen

Geo-Engeneering: Der verdeckte Klima-Terror

Climategate: Der größte Betrug der Klima-Schwindler

Vom Klima-Wahn wird Kopf-ab-Kult: Widerspruch wird nicht geduldet

Great Reset und grenzenlose Gier

Surfer auf der Klima-Welle: Die 10 größten Profiteure

Der Feind hinterm Lenkrad: Autoland wird abgebrannt

Operation Greenwashing: Wie der Klima-Terror der Umwelt schadet

Sechs Kinnhaken und ein Halleluja: Hans-Werner Sinn zertrümmert Klima-Lügen

Nützliche Idioten der Konzerne: Ein Gewerkschafter entlarvt die Aktivisten

Schöne Neue Klima-Welt

Endspiel um die Freiheit: Klima-Sklaverei durch CO2-Konto

„Die CO2-Debatte ist ein Trick, um uns abzuzocken“: Interview mit Dirk C. Fleck

Eingesperrt für immer: Von Corona- zu Klima-Lockdowns

Medien, Macht und Massenwahn: Gehirnwäsche im Dienst der Milliardäre

Ekel-Küche à la Schwab: Insekten-Fraß und Veggie-Pampe

Planet ohne Menschen: Die düsteren Visionen des Club of Rome

COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen – Was sie denken und wer sie bezahlt“ erscheint Mitte März. Sie können diesen einzigartigen Fakten-Hammer aber schon jetzt hier bestellen.