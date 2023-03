Globaler Süden steht hinter Russland und China

Die USA müssten verstehen, dass praktisch die gesamte südliche Hemisphäre in der Ukraine-Krise auf der Seite Russlands Seite steht, schreibt Andrea Widburg, Kolumnistin für den American Thinker. Das druckfrische COMPACT-Magazin entlarvt „Die Kriegshexen“ rund um Annalena Baerbock und ihr Treiben. Es lohnt sich! Hier mehr erfahren.



Demnach hat sich der „globale Süden“ dazu entschlossen, unter dem Druck westlicher Länder zuverlässig Geschäfte mit Moskau zu machen. So stellt Widburg fest:

„Im Ukraine-Konflikt erhält die Ukraine die stärkste Unterstützung aus Europa, das seit langem Angst vor den Russen hat, und aus Amerika, das eine Vorliebe für Außenseiter hat und dessen Politiker sich mit ukrainischem Geld die Taschen vollstopfen können. Mit Ausnahme der anglo-amerikanischen Sphäre in Neuseeland und Australien unterstützt aber der größte Teil der südlichen Hemisphäre Russland. Es ist also nicht nur China, das Putin unterstützt, es ist fast überall so in diesem Teil der Welt.“