WHO: Impfgegner „tödlicher als Atomwaffen“

Die Weltgesundheitsorganisation zeichnet sich immer wieder durch haarsträubende Aussagen aus. Nun erklärt die WHO Covid-Impfgegner sogar zu einer globalen „tödlichen Kraft".

Auf Twitter veröffentlichte die umstrittene Organisation vor Kurzem ein Video, in dem sie behauptet, „Impfgegner“ seien tödlicher als der globale Terrorismus, die Verbreitung von Atomwaffen und Waffengewalt. In dem Clip wird Dr. Peter Hotez vom Baylor College of Medicine zitiert, der erklärt:

Hotez behauptet weiter, dass 200.000 Amerikaner an Covid gestorben seien, weil sie sich weigerten, sich impfen zu lassen – eine Behauptung, die durch keine Quelle gestützt wird. „Und jetzt breitet sich der Anti-Impf-Aktivismus auf der ganzen Welt aus, sogar in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen“, fügt Hotez hinzu.

Erneut ohne eine Quelle für seine zweifelhaften Behauptungen zu nennen, behauptet Hotez, dass „Anti-Wissenschaft jetzt mehr Menschen tötet als Dinge wie Waffengewalt, globaler Terrorismus, Verbreitung von Atomwaffen oder Cyberangriffe“.

Der Arzt beklagt weiter, dass die Impfgegnerschaft inzwischen zu einer „politischen Bewegung“ geworden sei, die sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Deutschland mit dem „Rechtsextremismus“ verbunden sei. Hotez fordert daher nebulös „politische Lösungen, um dies anzugehen“.

“Anti-vaccine activism, which I actually call anti-science aggression, has now become a major killing force globally."

