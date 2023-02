„Wer deutsche Interessen vertritt, wird als Putin-Nutte diffamiert“ – Petr Bystron (AfD) im Interview

Der außenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion sprach mit Jürgen Elsässer über die Russlandpolitik seiner Partei und die Gefahr eines drohenden Atomkriegs. Lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von COMPACT in unserem Dossier, wie die Welt derzeit gerade in den Dritten Weltkrieg schlafwandelt. Hier mehr erfahren.



Zu Beginn des Interviews tauschten sich COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer und der AfD-Politiker über Atomkriegsängste in den 80er Jahren aus. Bystron erinnerte sich, dass er die US-Amerikaner in den 80er Jahren noch als die „Guten“ empfand“, während die kommunistischen Sowjets für ihn die „Bösen“ waren. Dies sei heute ganz anders. Russland sei nicht die Sowjetunion. Letztere habe ihre Armeen aus Europa zurückgezogen, während die US-Army blieb.

„Wahnsinnige Diffamierung“

Die Russen hätten 30 Jahre lang versucht, über eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur – ein gemeinsames Haus von Lissabon bis Wladiwostok – ins Gespräch zu kommen. Das sei bei der Gegenseite aber nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. Jetzt wären die Vereinigten Staaten schließlich an der russischen Grenze angekommen, obwohl die Russen immer kommuniziert hätten, dass sie das nicht zulassen könnten. Der Krieg in der Ukraine sei nun die Reaktion auf diese Entwicklung.

Weiter äußerte Bystron dazu:

„Wir erleben eine wahnsinnige Diffamierung aller Kräfte, die sich für den Frieden und für diplomatische Initiativen einsetzen. Diese werden als Putin-Versteher – oder ich sage – Putin-Nutte diffamiert. Diejenigen, die sich für amerikanische Interessen eingesetzt haben, wurden hingegen zu großen Rettern der Ukraine hochgejubelt. Beides ist falsch.“

„Sippenhaft“ gegen Russen

Auf die Frage von Jürgen Elsässer, ob sich die derzeitige bundesdeutsche Anti-Russland-Politik in einer NS-Kontinuität befinde, antwortete Bystron, dass es hier eine unterschiedliche ideologische Basis gebe, aus der aber ein gleiches Verhalten resultiere. Es sei bestürzend, dass es mittlerweile eine regelrechte „Sippenhaft“ gegen alle Russen gebe. So bekomme er viele Zuschriften von russlanddeutschen Bürgern, gegen die nun gehetzt würde.

Die AfD verfolge eine klar prorussische Agenda. Man halte gegen alle antirussischen Maßnahmen, die im Bundestag beschlossen werden, dagegen. Der AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla kommuniziere diesen politischen Kurs klar nach außen.

„Blaupause“ für Vorgehen gegen China

Auf die Frage nach einem drohenden Atomkrieg antwortete Bystron:

„Viele Menschan haben Angst vor einem Atomkrieg. Ich bin fest davon überzeugt, dass es zu dieser atomaren Option nicht kommen wird, und zwar aus mehreren Gründen. Weder die Russen noch die Amerikaner wollen diese Karte spielen. Die USA haben ihre Einflusssphäre schon erweitert und damit ihr erstes Ziel erreicht. Ihr zweites Ziel ist die Maximierung der Waffenverkäufe, wo sie auch schon gut vorangekommen sind.“

Das dritte Ziel sei die Ausgrenzung Russlands aus der Weltgemeinschaft. Hier sehe man eine „Blaupause“ für den anstehenden Konflikt mit China. Insgesamt betonte Bystron, es ei wichtig, „in den Kontinuitäten der Außenpolitik der deutschen Nachkriegszeit zu bleiben.“ Hier könne man sich an den beiden großen sozialdemokratischen Kanzlern Willy Brand und Helmut Schmidt orientieren.

So gefährlich war die Situation währen dieses Krieges wohl noch nie. Während die russische Armee eine neue Großoffensive vorbereitet, überschlagen sich Meldungen über westliche Panzerlieferungen. Lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von COMPACT in unserem Dossier, wie die Welt derzeit gerade in den Dritten Weltkrieg schlafwandelt. Hier mehr erfahren.