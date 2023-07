Weidel, Höcke: Ihr AfD-Erfolgsgeheimnis

Soeben hat das neue COMPACT-Magazin die Druckerei verlassen. Unsere August-Ausgabe thematisiert den „AfD-Sommer“. Auf der blauen Welle ins Kanzleramt? Wir fragen nach. Kernstück des neuen Heftes sind die Interviews mit Alice Weidel und Björn Höcke, also mit maßgeblichen AfD-Vertretern. Hier mehr erfahren.

Keine Frage: COMPACT ist ganz nah dran an diesem Wandel der Zeit. Die Umfrage-Ergebnisse für die AfD schießen in ungeahnte Höhen. Plötzlich scheint alles möglich. Im kommenden Jahr stehen Europawahl und Landtagswahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen an. Überall hat die AfD reelle Chancen auf Platz 1.

Im neuen COMPACT-Magazin analysieren wir die Lage im Rahmen unserer 25-seitigen Titelgeschichte ganz genau. Wie geht es weiter? Wo lauern die Gefahren? Worin liegen die größten Chancen? Jürgen Elsässer und sein Team untersuchen alle diese Fragen kenntnisreich.

Die großen Interviews

Zudem haben TV-Chef Paul Klemm und Stephanie Elsässer für COMPACT in Berlin mit Alice Weidel gesprochen, Chefredakteur Jürgen Elsässer war in Erfurt bei Björn Höcke. Beide Interviews sind in die neue COMPACT-Ausgabe eingeflossen. Nachfolgend veröffentlichen wir vorab einige Kernaussagen.

Was sagt AfD-Bundessprecherin Alice Weidel im COMPACT-Interview?

◼️ „Die Regierung deindustrialisiert unser Land, wodurch wir überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Das bemerken die Menschen.“

◼️ „Die CDU ist nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems.“

◼️ „Kein anderes Land hat so was wie einen Verfassungsschutz, für den irgendwelche Schlapphüte rumschnüffeln und der dann auch noch Leute zu uns schickt, die dann bei uns den Arm hochreißen, sogenannte Provokateure. Das ist wirklich übelste Diskreditierung, die einer Demokratie unwürdig ist.“

◼️ „Man bekommt den Eindruck, dass Deutschland sich als eine Art Vorposten der USA geriert.“

◼️ „Einen Führungsanspruch formuliert man nur, wenn man auch bereit ist, die Führung dieses Landes zu übernehmen.“

Björn Höcke, AfD-Fraktionsvorsitzender im Thüringer Landtag, im COMPACT-Interview

◼️ „Doch im Moment ist die Lage so, dass wir, so die Ansage der alten Kräfte, nur dann regieren können, wenn wir die absolute Mehrheit haben. Das ist in Thüringen nicht mehr ganz ausgeschlossen.“

◼️ „Das bunte Kartell ist letztlich zusammengerückt, aber das hat nichts genützt, auch weil die Menschen, die noch die DDR erfahren und die Diktatur erlebt haben, dies nicht nochmals durchmachen möchten.“

◼️ „Entscheidend war unsere Position im Ukraine-Konflikt. Wir haben uns als AfD relativ schnell orientiert und gesagt: Wir sind Friedenspartei. Dieser Krieg ist nicht unser Krieg.“

◼️ „Persönlich halte ich den Zeitpunkt für eine erfolgreiche Gründung einer neuen Partei für Sahra Wagenknecht für verstrichen.“

◼️ „Wir Deutschen sind ein Volk der Mitte, eine Brückennation zwischen West und Ost. Und immer dann, wenn wir uns zu stark in eine Richtung bewegt haben, dann haben wir unsere Funktion in der Geschichte nicht erfüllt. Und wir müssen so schnell wie möglich aus der US-amerikanischen Umklammerung entweichen, das ist für unsere Nation überlebenswichtig, das ist auch für Europa überlebenswichtig, und das ist auch kulturell überlebenswichtig. Es gibt eine deutliche Mehrheit in der AfD, die das so sieht.“

Freuen Sie sich auf unsere neue Ausgabe. Wir haken intensiv nach: Wie lässt sich aus dem Sommermärchen eine Strategie zum Sturz der Ampel entwickeln? Darüber haben auch Martin Sellner und Manfred Kleine-Hartlage diskutiert. Wir drucken ihre Gedanken ab. Paul Klemm steuert eine Reportage aus Sonneberg bei und Jürgen Elsässer skizziert die nächsten Schritte auf dem Weg zum Regime-Wechsel.

Diese Ausgabe lohnt sich in der Tat ganz besonders: „Der AfD-Sommer. Auf der blauen Welle ins Kanzleramt.“ Hier bestellen.