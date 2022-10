Aktuelle Meldung auf unserem Telegram-Kanal. Jetzt abonnieren: t.me/CompactMagazin.

🔥 WEF gesteht: Corona war Testlauf für Great Reset

Ein neuer Artikel auf der Website von Klaus Schwabs World Economic Forum (WEF) bestätigt sämtliche „Verschwörungstheorien“.

➡️ Unter dem Totel „My Carbon“ wird wörtlich zugegeben:

„COVID-19 war der Test für soziale Verantwortung – Eine große Anzahl unvorstellbarer Einschränkungen für die öffentliche Gesundheit wurde von Milliarden von Bürgern auf der ganzen Welt angenommen.“

Diese Bereitschaft der Massen will man jetzt zur Erreichung einer kohlenstofffreien Zukunft nutzen.

Vorgeschlagene Maßnahmen: Eine „neue Normalität“ schaffen. Übersetzung: Die Zeit ist reif für den Great Reset.

