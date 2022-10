Geheimakte Hitler: Wunderwaffen, Wagner und Wall Street

Was hat es mit Neuschwabenland und den ominösen Flugscheiben auf sich? Gab es eine systemimmanente Opposition im Dritten Reich? Und wer finanzierte eigentlich Hitlers Aufstieg?

Wenn Sie an solchen historischen Fragen interessiert sind, aber um die Mainstream-Autoren und Hof-Historiker einen großen Bogen machen, haben wir ein paar gute Tipps für Sie.

Mythos Neu-Schwabenland: Hitler hat sich 1945 nicht umgebracht, sondern ist mit einem U-Boot nach Neuschwabenland entflohen. Dorthin sind auch viele seiner Getreuen, deutsche Soldaten und Forscher geflüchtet. Nun starten vom Südpol aus regelmäßig sogenannte Reichsflugscheiben – und wenn die Zeit gekommen ist, wird das „Letzte Bataillon“ zurückkehren…

So ungefähr lautet eine bekannte Legende. Aber wussten Sie, dass das Deutsche Reich 1939 tatsächlich mit einer spektakulären Expedition völkerrechtliche Ansprüche auf 600.000 Quadratkilometer Antarktis angemeldet hat? Mit Katapultflugzeugen der Lufthansa – abgeschossen von dem Expeditionsschiff „Schwabenland“ – hatten Mitglieder der Expedition im Februar 1939 ein riesiges Gebiet im ewigen Eis fotografiert und kartiert. Der Name des Territoriums: Neu-Schwabenland.

Nach 1945 schossen Spekulationen wie die anfangs genannte ins Kraut. Der Bestseller-Autor Heinz Schön trennt in seinem Buch „Mythos Neu-Schwabenland – Für Hitler am Südpol“ Legenden von Fakten und beschreibt, was es wirklich mit der deutschen Antarktisexpedition 1938/39 auf sich hatte. Wurden in Neuschwabenland tatsächlich Basen für Geheimwaffen gebaut? Diese und weitere spannende Fragen beantwortet Heinz Schön in seinem reichhaltig bebilderten Prachtband (172 Seiten, gebunden, Atlas-Großformat, über 100 teils farbige Großfotos). Das faszinierende Werk können Sie hier bestellen.

Die Rückkehr der Dritten Macht: Was ist eigentlich wirklich dran an den sogenannten Reichsflugscheiben. Reine Fantasieprodukte? Der UFO-Experte Gilbert Sternhoff ist nach mehr als 20 Jahren intensiver Forschungen auf diesem Gebiet und nach Einsicht geheimer Akten von US-Geheimdiensten zu einem anderen Schluss gekommen.

Zusammengetragen hat er die Ergebnisse seiner Recherchen in dem Buch „Die Rückkehr der Dritten Macht – Was die US-Geheimdienste verschweigen“. Darin bereitet er nicht nur die historisch nachprüfbaren Fakten zur Flugscheibenforschung (Schriever, Haunebu, Glocke und andere) zusammen, sondern begibt sich auch auf die Spur zu geheimen Basen, in denen Wissenschaftler und hohe Würdenträger des NS-Regimes den Untergang des Dritten Reiches überdauert haben könnten.

Im Zentrum letztgenannter Recherchen steht allerdings nicht das mythenumwobene Neuschwabenland, sondern Lateinamerika. Die Spuren führen nach Argentinien und in die chilenischen Anden. Nach Südamerika sind nach 1945 viele Nazi- und SS-Funktionäre geflüchtet. Bei einigen wie Hans Kammler ist bis heute ungeklärt, wie und wann sie tatsächlich gestorben sind. Sternhoff gibt darauf eine mögliche Antwort und enthüllt Begebenheiten, die einen in Staunen versetzen. Das längere Zeit vergriffene Werk „Die Rückkehr der Dritten Macht“ ist endlich wieder bei uns im Shop erhältlich. Sie können es hier bestellen.

Hitlers Kontrahenten in der NSDAP: War das Dritte Reich ein monolithischer Block oder vielmehr ein „polyideologisches Gebilde“, wie manche Historiker schreiben? Vieles spricht für Letztgenanntes, zumal es schon innerhalb der NSDAP unterschiedliche Strömungen gab: National-kapitalistische, sozialrevolutionäre, esoterisch-okkulte und noch einige mehr.

Über den Machtkampf innerhalb der Partei zwischen SA-Stabschef Ernst Röhm und der SS oder zwischen dem „linken“ NS-Flügel um die Gebrüder Strasser (zu dem ursprünglich auch Goebbels gehörte) und Hitler, ist schon einiges geschrieben worden. Doch es gab auch interessante Persönlichkeiten, die unter der Wahrnehmungsschwelle geblieben sind, aber sogar zu Zeiten des Dritten Reiches eine systemimmanente Opposition bildeten.

Der Publizist, Historiker und COMPACT-Autor Werner Bräuninger stellt einige dieser NS-Oppositionellen in der Neuauflage seines Standardwerkes „Hitlers Kontrahenten in der NSDAP“ vor: Albrecht von Graefe, Mitbegründer der Deutsch-Völkischen Freiheitspartei, Joseph Graf von Soden-Fraunhofen, Kabinettschef des bayerischen Kronprinzen, SA-Führer Walter Stennes, Gauleiter Josef Wagner, Studentenbund-Reichsschulungsleiter Ernst Anrich, der nach dem Krieg zum Chefideologen der NPD avancierte, und viele mehr.

„Hitlers Kontrahenten in der NSDAP“ erschien in erster Auflage einst bei dem renommierten Herbig-Verlag. Doch nach dem Tod von Unternehmenschef Herbert Fleißner produziert man dort nur noch politisch korrekte Literatur. Für die zweite, erheblich erweiterte und aktualisierte Auflage zeichnet der nationale Arnshaugk-Verlag verantwortlich. Besorgen Sie sich dieses einzigartige Werk – und erfahren Sie, dass es auch unter den Nazis solche und solche gab. Hier bestellen.

Wer finanzierte Hitler? Um das Dritte Reichranken sich allerdings noch ganz andere Geheimnisse. So etwa die Frage, wer Hitlers Aufstieg überhaupt ermöglichte – finanziell gesehen. Die übliche Antwort lautet: Das waren Kapitalisten aus der deutschen Großindustrie, die ein Interesse daran hatten, dass ein diktatorisch regierender Führer die Gefahr des Kommunismus beseitigt und ihre wirtschaftliche Fortexistenz sichert beziehungsweise ihnen durch Rüstungsprogramme zusätzliche Gewinne verschafft.

Doch das ist nur ein Teil der Erklärung, wie wir in COMPACT-Geschichte „Wer finanzierte Hitler? – Das dunkle Geheimnis der Wall Street“ verdeutlichten. Namhafte Autoren wie britische Ökonom und Historiker Anthony Sutton, Edelmetall-Experte und Bestseller-Autor Thorsten Schulte oder der russische Historiker Nikolaj Starikow geben Antworten, die sicherlich einigen gar nicht schmecken.

Die Finanzquellen der NSDAP waren sicherlich vielfältig – aber weder linke noch bürgerliche Autoren des Mainstreams wollen über den Elefanten sprechen, in dessen mächtigem Schatten die Kontroverse steht. Dieser Elefant ist die Wall Street, die City of London, die internationale Finanzoligarchie. COMPACT-Geschichte „Wer finanzierte Hitler?“ leuchtet diesen dunklen Fleck aus und zeigt: Washington und London zogen die NSDAP vor allem deswegen anderen nationalistischen Parteien und Strömungen vor, weil sich Hitler in Mein Kampf vehement für ein deutsch-britisches Bündnis gegen Russland ausgesprochen hatte. Das ebenso spannende wie erhellende, opulent illustrierte Enthüllungswerk können Sie – zu einem unschlagbar günstigen Preis – hier beziehen.