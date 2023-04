„Washington Post“: Antikriegs-Verschwörung um Elsässer

Amerikas linksliberales Presse-Flaggschiff befürchtet die Bildung einer deutschen Querfront aus Rechten und Linken, die den Krieg in der Ukraine beenden möchten. Eine Schlüsselfigur hat man dabei schon ausgemacht. „Querfront– Wie Rechte und Linke die Kriegstreiber stoppen können“ ist auch das Titelthema der April-Ausgabe von COMPACT-Magazin. Harte Fakten, klare Analysen und politisch unkorrekter Klartext auf 64 Seiten. Hier mehr erfahren.



Die „Heirat“ der extremen deutschen Rechten mit der extremen deutschen Linken sei eines der strategischen außenpolitischen Hauptziele des Kremls, behauptet die linksliberale Washington Post. Dies sei aus „einer Fülle sensibler Dokumente“ ersichtlich, die aus dem Zeitraum von Juli bis November vergangenen Jahres stammen und die einem europäischen Geheimdienst vorliegen sollen.

Angebliche Geheimdienstdokumente

Dieser hat sie angeblich an die Washington Post durchgestochen. Das hört sich zunächst großartig an. Einige Sätze später muss die Washington Post dann allerdings zugeben:

„Die Dokumente dokumentieren Treffen zwischen Kreml-Beamten und russischen politischen Strategen sowie die Anweisungen des Kremls an die Strategen, sich auf Deutschland zu konzentrieren, um eine Antikriegsstimmung in Europa aufzubauen und die Unterstützung für die Ukraine zu dämpfen. Die Akten dokumentieren auch die Bemühungen der Strategen, diese Pläne umzusetzen, und ihre Berichte an den Kreml. Die Dokumente enthalten kein Material, das die Kommunikation zwischen den russischen Strategen und irgendwelchen Verbündeten in Deutschland aufzeichnet.“

Den Papieren soll aber angeblich zu entnehmen sein, dass das Ziel der Kreml-Strategie darin bestehe, eine Koalition zwischen Wagenknecht, der extremen Linken und der AfD zu bilden, die in der Lage sein müsse, Mehrheiten bei Wahlen zu erringen.

Den Wählern in Deutschland müsse demnach klar gemacht werden, dass es heute in Deutschland nur zwei Parteien gebe, nämlich die der Freunde Deutschlands sowie die seiner Feinde. Die Feinde Deutschlands hätten dieses in den Konflikt mit Russland hineingezogen, obwohl Russland und Deutschland in Wirklichkeit natürliche Verbündete wären.

Zwei Personen mit konkreten Kontakten

Selbstverständlich fällt der Name von Sahra Wagenknecht, aber es wird auch COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer genannt. Über diesen heißt es in dem Artikel:

„Elsässer, 66, der im Laufe seines politischen Lebens von der kommunistischen Linken zur extremen Rechten abgewandert ist, führte in den 1980er Jahren erstmals Demonstrationen gegen die Stationierung von US-Pershing-II-Raketen in Westdeutschland an. Sein Magazin Compact wird jetzt von deutschen Beamten als Kreml-Propaganda-Kanal bezeichnet.“

Laut dem Dokumentenkonvolut, das der Washington Post vorliegt, sollen aber nur zwei Personen aus dem patriotischen deutschen Spektrum auch tatsächlich Kontakt zu russischen Offiziellen gehabt haben. Zum einen soll es sich um Ralph T. Niemeyer, den Ex-Ehemann von Sahra Wagenknecht, handeln, der sich nach Kandidaturen für diverse Parteien (Linke, SPD, Basis) mittlerweile als Vertreter einer Exil-Regierung bezeichnet. Zum anderen soll es sich um Petr Bystron, den außenpolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, handeln, der diese Kontakte auch Nachfrage der Washington Post allerdings dementierte.

Ärger beim Neuen Deutschland

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wiederum bezeichnet den ganzen WP-Artikel als „Fake News“. Tatsächlich enthält der Artikel der linksliberalen US-Zeitung nur relativ wenig Konkretes. Andererseits wäre es wohl auch nicht besonders überraschend, wenn man sich im Kreml darüber Gedanken machen würde, welche russlandfreundlichen Ansprechpartner es in der deutschen Politik überhaupt noch gibt. Mittlerweile berichtet auch das deutsche Nachrichtenportal t-online über den Bericht der Washington Post.

Auch das Neue Deutschland befindet sich wieder Mal in Angst vor der Querfront. In einem gestern veröffentlichten Artikel verfällt nd-Autor Wolfgang Hübner in aufgeregte Schnappatmung, weil COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer „das nd-Gebäude für seine Propaganda benutzte“.

„Verfolgt die Idee der Querfront“

Tatsächlich war Elsässer am 27. März zu der geschlossenen Veranstaltung „Dialog statt Waffen – überparteilich gegen den Krieg“ eingeladen, an der auch AfD-Bundestagsabgeordnete, hohe Ex-NVA-Generäle sowie der frühere Top-Spion Rainer Rupp alias „Topas“ teilnahmen. Ein Bericht über diese Veranstaltung sehen Sie in diesem Video.:

Hübner stellt über Elsässer fest:

„Elsässer, einst ein linksradikaler Antideutscher, arbeitete bei linken Publikationen wie »Konkret«, »Junge Welt«, auch bei »nd«. Unsere Zeitung trennte sich nach relativ kurzer Zeit von ihm, als er seinen Trip ins Völkische begann. Das ist lange her, inzwischen ist er ganz rechts außen angelangt und betätigt sich als Lautsprecher der Neuen Rechten. Seit Jahren verfolgt er die Idee der Querfront, um rechte Ideologien hoffähig zu machen und eine nationale politische Bewegung von rechts bis links herzustellen.“

Dagegen klingt dann selbst der Washington Post-Artikel einigermaßen sachlich. Im weiteren Verlauf des Textes ärgert sich Hübner darüber, dass es ihm nicht gelungen sei, „die Frage, wer Elsässer zu der nicht öffentlich beworbenen Veranstaltung eingeladen hat“, zu beantworten. Man kann eben nicht alles wissen. Sollte die Zeit tatsächlich einmal für die Bildung einer Querfront reif sein, wird sie jedenfalls auch von den Hübners dieser Welt nicht aufzuhalten sein.

