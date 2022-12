Wahnsinn: Grüne stimmen für Freihandelsvertrag CETA

Neuester Coop der Grünen: sie haben CETA durchgewunken. Dabei hatten sie selber langjährig gegen den Freihandelsvertrag protestiert. Schluss mit dem Ausverkauf unseres Landes. Ein wirklicher Kurswechsel ist fällig. Sahra Wagenknecht zeigt eine solche Alternative auf. Lesen Sie mehr dazu in unserer Dezember-Ausgabe mit dem Wagenknecht-Titelthema „Die beste Kanzlerin“. Hier bestellen.

CETA. Erinnern Sie sich: die kanadische Variante von TTIP. Neoliberalismus pur: Was dem totalen Freihandel entgegensteht, wird platt gemacht – notfalls durch Urteile eines Schiedsgerichts. Vor allem Sigmar Gabriel (SPD) versuchte den umstrittenen Freihandelsvertrag durchzutricksen: So trat CETA vor 5 Jahren bereits „provisorisch” in Kraft. Jetzt soll die Ratifizierung folgen.

Bei Protesten gegen diesen antisozialen Pakt fanden sich jahrelang auch die Grünen. CETA, so Anton Hofreiter, bedeute einen „massiven Eingriff in die Demokratie“. Am Donnerstag folgte die große Wende: die Grünen der Ratifizierung von CETA – bis auf drei Ausnahmen – plötzlich zu.

Ganz im Einklang mit den Altparteien. Nur AfD und Linkspartei hielten dagegen. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge behauptet, die Grünen hätten die „missbrauchsanfälligen” Standards gemeinsam mit Kanada und der Eu reformiert. Der Vertrag sei jetzt „endlich klimagerecht“.

Klagen gegen Naturschutz oder Nachhaltigkeit seien mit der „Interpretationserklärung” locker vom Tisch gefegt worden. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck deutet CETA jetzt als „Motor für Resilienz und Nachhaltigkeit“.

Aber nicht alle Fraktionsmitglieder sind von dieser Neu-Version begeistert: Die entwicklungspolitische Sprecherin der Grünen, Deborah Düring, beteuerte beispielsweise, ihr sei „wichtig, dass Freihandelsabkommen Demokratie, Menschenrechte und Klimaschutz vor Konzerninteressen stellen”.

Leider könne CETA dies trotz verbesserter Interpretationsklausel nicht garantieren. Weshalb sie dagegen gestimmt haben. Der Grünen-Abgeordnete Karl Bär erklärt den Gesinnungswechsel seiner Genossen durch einen Kuhhandel mit der FDP:

„Für viele in meiner Fraktion ist das die Abstimmung, die sie mitmachen müssen, damit wir den Energiecharta-Vertrag versenken können. Ich kann Ceta trotzdem nicht zustimmen.”

Der Energiecharta-Vertrag galt als Bremse bei der Energiewende. Jetzt hilft die FDP beim Ausstieg und dafür stimmen die Grünen für CETA. Ob die Wähler der Grünen den Deal auch goutieren? Aber die sind der Hipster-Partei – wie Außenministerin Annalena Baerbock schon in Bezug auf den Ukraine-Krieg erklärte – ohnehin egal.

Schluss mit dem Ausverkauf unseres Landes. Ein wirklicher Kurswechsel ist fällig.