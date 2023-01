Vor 90 Jahren: Hitlers Machtergreifung und die Hochfinanz

Vor 90 Jahren ernannte Reichspräsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler. Heute ist kaum mehr bekannt, welche große Rolle dabei ein internationales Geflecht von Banken spielte. Eines der bestgehüteten Geheimnisse der Weltgeschichte: Wer finanzierte Hitler? COMPACT, das Magazin mit dem „Mut zur Wahrheit“, zerreißt den Schleier der Lügen. Hier mehr erfahren.



Entscheidend für den Durchbruch der NSDAP war das Volksbegehren gegen den Young-Plan, das im Juli 1929 im Wesentlichen von der DNVP lanciert wurde, die aber die Nationalsozialisten als Partner akzeptierte. Zwar scheiterte das Plebiszit – lediglich 5,8 Millionen oder knapp 14 Prozent der Wahlberechtigten stimmten zu –, aber der Schwung der Kampagne führte bei den folgenden Kommunal- und Regionalwahlen zu einer Vervielfachung der Stimmanteile der NSDAP.

Die Rolle der Wall Street

Die Reichstagswahlen im September 1930 führten zu einer erdrutschartigen Verschiebung: Die Nationalsozialisten gewannen 18,3 Prozent, hatten also ihr Ergebnis aus dem Jahr 1928 mehr als versiebenfacht – und die DNVP überrundet. Noch höher hinaus ging es bei den Juli-Wahlen 1932: Mittlerweile hatte der Zusammenbruch der Wall Street am Schwarzen Freitag 1929 auch deutsche Banken und Unternehmen in den Abgrund gerissen, über sechs Millionen Arbeitslose standen ohne jede staatliche Unterstützung da. Die Hitler-Partei gewann glatte 19 Prozent hinzu und wurde mit 37,3 Prozent mit weitem Abstand zur nächstplatzierten SPD (21,2) stärkste Partei.

Wichtig: Ermittlungen des sozialdemokratischen Reichsinnenministers Carl Severing (1928–1930) ergaben, dass seit 1929 Verhandlungen Hitlers mit US-Bankiers im Berliner Hotel Adlon stattfanden. Ein Mitarbeiter des preußischen Staatssekretärs Wilhelm Abegg berichtete:

„Auf amerikanischer Seite waren eingeweiht: Bankier Warburg, als Treuhänder des New Yorker Bankhauses Kuhn, Loeb & Cie., sowie eine Gruppe der amerikanischen Ölfinanz.“

Brünings Reichskanzlei kam zum Schluss, dass „in den letzten zwölf Monaten vor dem April 1932 zwischen 62 und 68 Millionen Reichsmark in die Kassen der NSDAP“ geflossen seien. Davon entfielen nach dieser Aufstellung 40 bis 45 Millionen Reichsmark auf „ausländische Geldgeber“.

Aus der Depression zum Triumph

Als Folge der Juli-Wahlen 1932 musste Brüning zurücktreten, Franz von Papen wurde neuer Reichskanzler. Das sogenannte Kabinett der Barone war so instabil, dass schon im November desselben Jahres wieder gewählt werden musste. Die fortdauernde Krise hätte eigentlich die beste Ausgangsbasis für die NSDAP sein müssen, ihren Stimmenanteil weiter zu steigern – doch das Unerwartete geschah: Die Partei verlor über vier Prozent, während DNVP und KPD zulegen konnte. Hatte Hitler seinen Zenit bereits überschritten?

Bei den Nationalsozialisten machte sich Katzenjammer breit, weil die NSDAP zur gleichen Zeit auch pleite war. Am 11. November 1932 notierte Joseph Goebbels in sein Tagebuch:

„Der finanzielle Zustand der Berliner Organisation ist hoffnungslos. Nichts außer Schulden und Verbindlichkeiten.“

Querfront gegen Hitler

Die Stimmung wurde noch depressiver, als der Partei auch die Spaltung drohte: Reichsorganisator Gregor Strasser, Galionsfigur des linken Flügels – er propagierte die „antikapitalistischen Sehnsucht“ – begann Geheimverhandlungen mit dem neuen Reichskanzler Kurt von Schleicher. Dieser bastelte an einer veritablen „Querfront gegen Hitler“ (Die Welt ): Er plante ein Präsidialkabinett, gestützt auf ein Bündnis aus Reichswehr, Teilen der Gewerkschaft und eben auch dem nationalrevolutionären NSDAP-Flügel, um Hitler zu isolieren.

Doch der ambitionierte Ansatz scheiterte: Stras­ser wurde entmachtet, Schleicher stand Anfang Januar 1933 nach nur vier Wochen vor dem Sturz. Nun intensivierten sich die Hintergrundgespräche mit dem greisen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, der sich bis dahin standhaft geweigert hatte, Hitler zum Chef einer Regierung zu machen.

Geheimkonferenz beim Bankier Schröder

Die Wende brachte eine Geheimkonferenz, zu der der Bankier Kurt Freiherr von Schröder am 4. Januar in seine Kölner Villa einlud. Die Runde überzeugte Papen, Hitler den Vortritt als Reichskanzler zu lassen – eben jenem Hitler, der gerade erst bei den Novemberwahlen so deutliche Verluste hatte einstecken müssen. Mit Papens Zustimmung konnte auch Hindenburg gewonnen werden. Schacht schrieb zwei Tage später an Schröder:

„Ich möchte Sie auch beglückwünschen zu der mutigen Initiative in der Anbahnung der Verständigung zweier Männer, die wir beide hoch schätzen und durch deren Zusammenwirken vielleicht am schnellsten eine positive Lösung herbeigeführt werden kann.“

Schröder, in der offiziösen Geschichtsschreibung als Wichtigtuer verharmlost, hatte bereits im Januar 1932 Hitler ermöglicht, vor dem renommierten Düsseldorfer Industrieklub zu sprechen, und im Herbst desselben Jahres die sogenannte Industrielleneingabe an Hindenburg lanciert, in der die Übertragung der Kanzlerschaft an den NSDAP-Führer gefordert wurde.

Das internationale Netzwerk Schröders

Was aber noch viel wichtiger war: Schröders Bank hatte Töchter in London und New York, darüber hielt er Kontakte unter anderem mit der Bank of England. Außerdem war er Aufsichtsratsmitglied in der von Schacht mitinitiierten Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, die dem Dritten Reich später bei Devisenknappheit mit Clearing-Geschäften zu Hilfe kam, und Anwalt des US-Elektronikriesen ITT in Deutschland.

Am 30. Januar 1933 kam eine Koalitionsregierung ins Amt. Viele Beobachter hofften, dass Hitler als Kanzler durch die Mehrheit der DNVP-Minister eingehegt würde. Doch es sollte anders kommen: Der Reichstagsbrand Ende Februar bot die Handhabe, die KPD zu zerschlagen und der SPD den Wahlkampf weitgehend zu verunmöglichen. Nach der letzten Reichstagswahl am 5. März 1933 – die NSDAP erzielte 43,9 Prozent, das DNVP-Bündnis acht Prozent – fanden die Ermächtigungsgesetze, die die Verfassung suspendierten und Hitler freie Hand gaben, eine bequeme Mehrheit.

