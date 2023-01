Wagenknecht: Ihre Abrechnung mit den Kriegstreibern

Sahra Wagenknecht hat den USA vorgeworfen, eine Beendigung des Ukrainekrieges zu torpedieren. Die Hoffnungsträgerin vieler Oppositioneller steht für Klartext. Ihr Buch „Die Selbstgerechten“ rechnet mit linkem Mainstream ab. Hier mehr erfahren.

Bei Servus TV, dem aufstrebenden österreichischen Privatfernsehsender, hat die Linken-Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht ihre Kritik an deutschen Waffenlieferungen in die Ukraine erneuert und darüber hinaus den USA schwere Vorwürfe gemacht.

Profiteur auf allen Ebenen

In einem Streitgespräch mit Bild-Vize-Chefredakteur Paul Ronzheimer, der voll und ganz dem Panzerkurs der Bundesregierung verfallen ist, führte Wagenknecht aus:

„Natürlich sind die USA Profiteur des Krieges, und zwar in vielerlei Hinsicht. Ihre Rüstungskonzerne haben so volle Auftragsbücher wie noch nie. Sie haben es geschafft, das billige russische Gas vom europäischen Kontinent zu verbannen und ihr teures Fracking-Gas hier in Zukunft in ungeahnten Größenordnungen zu verkaufen; das ist ein Riesengeschäft! (…) Sie profizieren auf allen Ebenen, und deshalb ist auch das Interesse der USA, den Krieg zu beenden, überschaubar.“

Die Sendung wurde am 25. Januar erstmals ausgestrahlt und kann bei Servus TV in der Mediathek abgerufen werden. Kurz zuvor hatte Wagenknecht in ihrer Internet-Wochenschau Bessere Zeiten dazu ausgeführt:

„Es hätte ja einen Kompromiss schon im Frühjahr geben können. Neutralität der Ukraine gegen Rückzug der russischen Truppen hinter die Linien des 24. Februar 2022. Das war damals in Istanbul bereits weitgehend ausgehandelt.“

Nach übereinstimmenden Aussagen hochrangiger Experten sei dieser Kompromiss „vom Westen verhindert worden“.

Wagenknecht:

„So zynisch es klingt: Für die USA zahlt sich die Fortsetzung des Krieges auf allen Ebenen aus. Sie profitieren als Rüstungsprofiteur (…), sie profitieren als Gasimporteur, sie profitieren geopolitisch (…) und sie profitieren als Wirtschaftsstandort.“

USA nehmen keine Rücksicht

Auch im Interview mit dem Spiegel, veröffentlicht in der zweiten Ausgabe der Illustrierten dieses Jahres, hatte Wagenknecht deutliche Worte gewählt:

„Europa braucht eine stabile Sicherheitsarchitektur und ein Verteidigungsbündnis. Die Frage ist nur, ob ein Bündnis für Stabilität und Sicherheit sorgen kann, das von der Hegemonialmacht USA angeführt wird, die seit dem Ende des Kalten Krieges fünf Länder völkerrechtswidrig überfallen hat und bei der Durchsetzung ihrer Interessen kaum Rücksicht auf ihre Partner nimmt.“

Vergangene Woche, am 26. Januar, trat Sahra Wagenknecht in Berlin bei einem Ableger ihres Projektes Aufstehen auf. Dort rechnete sie mit Außenministerin Baerbock nach deren verunglückter Kriegserklärung gegen Russland ab („Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland“):

„Sie ist die oberste Diplomatin unseres Landes, zumindest sollte sie das als Außenministerin sein. Aber sie trampelt durch das diplomatische Parkett, wie Rumpelstilzchen das nicht besser gekonnt hätte.“

Derart deutliche Standpunkte gefallen nicht jedem. Andrij Melnik, Vize-Außenminister der Ukraine, hatte am 21. Januar zu Wagenknecht auf Twitter gepoltert:

„So eine widerliche Hexe“.

Was Pseudo-Faktenchecker umtreibt

Der regierungstreue Faktenchecker-Blog Volksverpetzer gruselt sich unterdessen vor einer Querfront mit Wagenknecht als Zugpferd: „Bei diesem Thema kommt die AfD ins Spiel, jedenfalls nach dem Wunsch von Jürgen Elsässer, Chef des COMPACT-Magazins. ‚Die beste Kanzlerin – eine Kandidatin für Links und Rechts‘, schrieb das rechtsextreme Blatt zu einem Foto von Wagenknecht auf der Titelseite. Mit einer eigenen Partei könne Wagenknecht bis zu 30 Prozent abräumen, hoffte Elsässer im Begleittext: ‚Zusammen mit der AfD würde das zu einer Querfront-Mehrheit reichen.‘“

Doch ein solches Framing verfängt heute nicht mehr. In ihrem Buch „Die Selbstgerechten“ dreht Wagenknecht den Spieß um und rechnet mit linken Weltverbesserern ab. Sehr lesenswert:

„Wenn es irgendwo eine Art Zeitenwende gab, dann hat sie in der öffentlichen Debatte in Deutschland stattgefunden. Einstige Wehrdienstverweigerer kennen plötzlich die exakten Namen aller in Deutschland produzierten Panzertypen, und ihre Wortwahl vermittelt den Eindruck, sie würden am liebsten gleich selbst im Leopard mit geladenem Rohr gen Russland rollen. Sogar ihre wohlbehüteten Kinder rufen nicht mehr nur nach Fleischverboten, E-Autos und offenen Grenzen, sondern auch nach der Verschickung von schwerem militärischem Gerät, obwohl dessen Einsatz im Ukraine-Krieg kaum CO₂-neutral zu gestalten ist. Die deutsche Bevölkerung wiederum wird aufgefordert, gefälligst auch mal Opfer zu bringen. Wer schon nicht für die Freiheit kämpft, soll wenigstens für sie frieren.“

Bei Bild-TV legte Wagenknecht jetzt nach:

„Ich bin es leid, dass mir irgendwelche grünen Wehrexperten, die noch nie einen Panzer von innen gesehen haben, jetzt ständig erklären, wie die Ukraine diesen Krieg gewinnt.“

Auf ihrem Telegram-Kanal appelliert Wagenknecht schließlich leidenschaftlich:

„Das muss doch endlich aufhören. Ihr seid doch alle verrückt geworden?! Nein! Wir führen nicht Krieg gegen die Atommacht Russland. Macht den Weg frei für Diplomatie!“

