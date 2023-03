„Vollidioten!“: Til Schweigers große Abrechnung

Heute läuft in den Kinos die Fortsetzung des legendären „Manta Manta“-Films an. Regisseur Til Schweiger nutzt die Gelegenheit, um mit Klimaklebern abzurechnen. Vielleicht hat er COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen“ gelesen. Hier mehr erfahren.

„Manta Manta“ ist ein Filmklassiker aus dem Jahre 1991 rund um schnelle Autos und schöne Frauen und so gar nicht politisch korrekt und angepasst. Wie aber wird nun die Fortsetzung ausfallen in unserer schrägen Zeit? Erneut ist Til Schweiger Regisseur und Hauptdarsteller.

Kreuz- und Quer-Denker

Der erfolgreiche Drehbuchautor ist eine Art Querdenker im ursprünglichen Sinne, passt in keine ideologische Schublade. 2015 nervte er mit „Refugees welcome“-Propaganda, 2020 und 2021 äußerte er sich hingegen mehrfach kritisch zu den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung und sprach sich insbesondere deutlich gegen Kinderimpfungen aus.

Jetzt erläutert er, der zweite Teil seines Manta-Films werde Erfolg haben, weil er sich eben nicht dem Zeitgeist andiene. „Wir wollten keinen Woke-Film machen“, so Schweiger bei der Filmvorstellung zu Journalisten. Die Zuschauer seien deswegen sehr erleichtert gewesen:

„Auf der Party nach der Uraufführung sind ganz viele Leute zu mir gekommen und haben gesagt: ‚Das war so herrlich unwoke!‘“

Natürlich haben sich die Darsteller aus dem ersten Teil mittlerweile weiterentwickelt, und ein Elektroauto kommt in der Neuauflage auch vor. Insgesamt aber ist der zweite Teil so gestaltet, wie ihn sich Freunde des Ursprungsfilms wohl auch wünschen.

Die Filmhandlung ist rasch erzählt. Bei einem nostalgischen 90er Jahre-Rennen gibt es eine Menge Geld zu gewinnen, was den Ehrgeiz der in die Jahre gekommenen Akteure weckt, die sich zudem in finanziellen Schwierigkeiten befinden. Den weiteren Verlauf vermag sich wahrscheinlich jeder auszumalen.

Schweiger attackiert Habeck frontal

Schweiger wäre wohl nicht Schweiger, wenn er bei den Interviews zum Filmstart nicht ordentlich austeilen würde. Auch im Gespräch mit Bild-Reportern liefert er ab. Aus seiner Sicht hat beispielsweise Wirtschaftsminister Robert Habeck keine Ahnung von Wirtschaft.

Damit tritt er den Kern wohl auch. Schweiger empfiehlt dem grünen Politiker, sich auf der Straße festzukleben. Dann würde er möglicherweise aufhören, Mist zu reden. Schweiger könne sich auch nicht vorstellen, Habeck im Auto mitzunehmen, selbst wenn er „wie ein begossener Pudel“ aussähe. „Ich würde einfach vorbeifahren“, lacht er. Einmal in Fahrt, lederte Schwieger bei Bild los:

„Fast die ganze Regierung würde in der freien Wirtschaft niemals dieses Geld verdienen – deswegen sind sie ja Politiker geworden.“

Als Beispiel zog er dann die grüne Parteichefin Ricarda Lang heran, die trotz fehlendem Studienabschluss 20.000 Euro im Monat verdiene, so Schweiger. Und er fügt hinzu: „Und wer bezahlt das? Das Volk!“

Klima-Kleber als Plage

Ob er Sorge habe, dass Klimaaktivisten seinen Film boykottieren würden, haken Bild-Redakteure schließlich nach? „Angst davor, dass die Klima-Kleber nicht ins Kino gehen, habe ich nicht. Denn die kleben ja alle an der Straße fest.“ Schweiger grinst und sagt:

„Ich weiß nicht, was ich mache, wenn ich mal im Stau stehe und wegen denen einen wichtigen Termin verpasse, weil die da kleben. Dann steige ich bestimmt auch aus. Ich habe das Video von einem gesehen, der einen Klimakleber weggezogen hat. Ich glaube, ich würde das genauso machen. Was ich von denen halte? Das sind Vollidioten.“

Schweiger schüttelt den Kopf: „Es gibt dafür sogar Trainingscamps, in denen sie unter anderem lernen, welcher Kleber bei welcher Witterung am besten hält. Die Klima-Kleber sind eine große Plage in diesem Land!“

Tina Ruland stimmt zu

Und was sagt Schauspielerin Tina Ruland zu dem Rundumschlag ihres Regisseurs? „Ich stehe da voll hinter Til mit meiner Meinung. Ich finde, unsere Regierung zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen in Positionen sind, die keine Ahnung von dem Metier haben. Und das ist eine Katastrophe.“

Ruland, die im ersten Manta-Film die Hauptrolle spielte und auch im zweiten Teil maßgeblich mitwirkt, sieht Klima-Kleber ebenfalls skeptisch:

„Ich finde, dass sie durch diese Aktion die Bevölkerung nicht auf ihre Seite ziehen, sondern gegen sich aufbringen. Das ist der größte Fehler. Die sollen sich lieber am Bundestag festkleben.“

Ruland weiter: „Ich bin jemand, der versucht, etwas fürs Klima zu tun. Aber ich halte es für den völlig falschen Weg, die Bevölkerung so zu behindern – und wichtige Fahrzeuge wie Krankenwagen nicht durchzulassen. Das ist so Scheiße.“

Ruland wird dann gegenüber der Bild sogar noch grundsätzlicher: „Freiheit bedeutet für mich, auch frei meine Meinung zu äußern zu dürfen und Maßnahmen zu kritisieren. Das ist in den vergangenen Jahren verloren gegangen. Und dass Moral wieder hochgehalten wird. Das sehe ich in der Regierung gerade nicht so – dass ich mich moralisch vertreten fühle. Der Fisch stinkt bekanntlich vom Kopf, und das tut er momentan.“

Klare Worte, die es zu unterfüttern gilt.