Der Islam: Freund oder Feind?

Am Islam scheiden sich die Geister – auch innerhalb der Rechten: Die einen – etwa der Münchner Islamkritiker Michael Stürzenberger – sehen im mohammedanischen Glauben weniger eine Religion als vielmehr eine Ideologie, die nicht mit der Demokratie und den Werten des Westens vereinbar sei. Manche gehen sogar so weit, ein Verbot islamischer Gemeinschaften oder des Korans zu fordern. Den grotesken Höhepunkt dieser rigorosen Islamfeindschaft bildeten vor einigen Jahren die öffentlichen Koranverbrennungen eines evangelikalen Pastors in den USA.

Die anderen – etwa der französische Publizist Alain de Benoist oder sein deutscher Kollege Dominik Schwarzenberger (von dem es bei COMPACT ein lesenswertes Interview über China gibt, das Sie hier finden) – haben einen weitaus positiveren Blick auf den Islam. Manche sehen in ihm sogar einen Verbündeten gegen linksideologische Verirrungen wie LGBTQ-Kult oder Genderismus.

Vertreter dieses Flügels weisen auch gerne auf historische Beispiele hin: Die Zusammenarbeit zwischen dem Osmanischen und dem Kaiserreich Anfang des vorigen Jahrhunderts oder die Aufstellung muslimischer Freiwilligen-Divisionen (beispielsweise Handschar) im Zweiten Weltkrieg.

„Westliche Werte“

Mit Frederic Höfer hat sich ein junger rechter Autor in die Islam-Debatte eingeschaltet. In seinem Buch „Feindbild Islam als Sackgasse“ fordert er nicht weniger als einen grundlegenden Kurswechsel. Man müsse, so meint der Autor, „eine heilige Kuh der Rechten schlachten“.

Dass man die „westliche Werte“ gegen den Islam als außereuropäisches Feindbild zu verteidigen habe, sei einer der wenigen Standpunkte, auf die sich Rechte von bürgerlich bis radikal fast ausnahmslos einigen könnten. Höfer widerspricht – und beginnt sein Buch „Feindbild Islam als Sackgasse“ mit einer kontroversen Grundthese, bei der manche sicherlich schlucken müssen: Millionen Muslime und ihre Religion seien in jedem realistischen politischen Szenario ein manifester Teil deutscher (und europäischer) Realität – und dies bleibe auch so.

Höfer meint: Von Konservativen verschämt beschwiegen oder unter Verweis auf Träumereien wie einer restlosen „Reconquista“ weggewischt, müssten wir uns den Realitäten nach Jahrzehnten der Zuwanderung, Bequemlichkeit und des Profitstrebens stellen – und damit sinnvoll umgehen, statt sie zu verleugnen. In „Feindbild Islam als Sackgasse“ schreibt er:

„Nicht die hiesigen Äußerungen einer – wenn auch fremden – Tradition gefährden den Fortbestand Deutschlands als Heimat der Deutschen, sondern der anti-traditionale Extremismus in seinen grün-bunten Gestalten, der letztlich alle historisch gewachsenen Traditionen bedroht. Den Widerstand anti-islamisch aufzuladen heißt, ihn depotenziert auf ein falsches Schlachtfeld zu führen.“

„Katholische Kongolesen“

Höfer dürfte mit seinen Ansichten in ein Wespennest stechen, doch er will nicht einfach nur provozieren, sondern präsentiert konkrete Vorschläge: für ein Umdenken und konkretes Handeln, um alle traditionalen Elemente der Gesellschaft – sowohl der Konservativen und Rechten auch der Muslime – gegen das völlige Verschwinden Deutschlands und der Deutschen in Stellung zu bringen.

Höfer widerspricht dabei auch der These, dass Deutschland islamisiert werde, da die Bedeutung der mohammedanischen Religion – auch unter Zuwanderern – immer mehr abnehme. Daher plädiert Höfer für eine Trennung von Zuwanderungskritik und der Islamfrage. Dazu schreibt er in „Feindbild Islam als Sackgasse“:

„Während mit den Kölner ‚Anti-Islamisierungskongressen‘ (2008/09) rechtspopulistische Antiislamagitation eine Hochphase erreichte, wies Dominik Schwarzenberger (implizite) Vorstellungen eines abstrakt-monolithischen Islam mit kulturell wurzellosen, ‚jungfräulichen‘ Glaubensträgern zurück und erinnerte an die Vielzahl seiner ethnischen, regionalen sowie kulturellen Einfassungen. Eine Islamisierung finde daher nur vordergründig statt, ‚in Wirklichkeit aber eine Türkisierung und Arabisierung‘. So kämpfe man gegen eine Religion anstatt gegen ausländische Überfremdung als solche – ‚am besten mit Hilfe katholischer Kongolesen‘.“

Frederic Höfer grätscht mit seinen streitbaren Thesen direkt in die rechte Debatte um Zuwanderung und Islamisierung. Auch wenn man seine Standpunkte nicht teilt – bedenkenswert sind sie allemal. Und möglicherweise eröffnen sie dem einen oder anderen neue Sichtweisen. Man sollte dieses neue Werk aus dem Jungeuropa-Verlag weder von vornherein verdammen noch bejubeln – sondern als durchaus provokative, aber nichtdesto trotz legitime Diskussionsgrundlage betrachten.

