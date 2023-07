Versuchter Mord: Brutaler Antifa-Brandanschlag in Leipzig

Einmal mehr beweisen Leipziger Linksextremisten, dass sie jederzeit dazu bereit dazu sind, über Leichen zu gehen. COMPACT-Spezial „Antifa. Die linke Macht im Untergrund“ deckt Strukturen und Drahtzieher auf. Hier mehr erfahren.



Nach einem Brandanschlag auf das Haus der Burschenschaft Arminia zu Leipzig ermittelt nun die Mordkommission. Nur Glück und Zufall verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude, das im Leipziger Stadtteil Gohlis steht. Die pflichtschlagende und farbentragende Studentenverbindung besteht schon seit dem Jahr 1860 und gehört dem Dachverband der Deutschen Burschenschaft an.

„Strafrechtlich als versuchter Mord zu bewerten“

Die Kaltblütigkeit, mit der die mutmaßlich ais Antifa-Kreisen stammenden Täter vorgingen, kann einen nur erschaudern lassen. In der Nacht vom Donnerstag vergangener Woche auf den Freitag vergangener Woche wurde ein Brandsatz in den Flur des Mehrfamilienhauses geworfen. Das Feuer zerstörte mehrere Gegnstände im Erdgeschoss des Hauses und ging dann zum Glück von alleine aus.

Hätte das Feuer auf die Holztreppe übergegriffen, hätte sich eine Großkatastrophe wohl nicht mehr verhindern lassen. Auch der polizeilichen Pressemitteilung über dieses Attentat ist eine gewisse Fassungslosigkeit durchaus anzumerken. In der Pressemitteilung vom 4. Juli heißt es:

„Die Staatsanwaltschaft hat im Ergebnis der bisherigen umfangreich durchgeführten Tatortarbeit die Tat in Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs strafrechtlich als versuchten Mord und versuchte Brandstiftung mit Todesfolge bewertet. Der oder die Täter haben es zumindest billigend in Kauf genommen, dass der zur Nachtzeit in ein von Menschen bewohntes Haus geworfene Brandsatz das Haus in Brand setzt und die Bewohner infolge dessen zu Tode kommen. Es ist vorliegend nur aus für die Bewohner des Hauses glücklichen und von dem oder den Tätern nach dem Wurf des Brandsatzes in das Haus nicht mehr beeinflussbaren Gründen dazu gekommen, dass es trotz der Umsetzung des Brandsatzes im Hausinnern nicht zur Inbrandsetzung des Gebäudes gekommen ist. An der Außenwand des Haus wurde in dieser Nacht ein Graffiti angebracht, welches die Bekämpfung von Personen mit angeblich rechter Gesinnung thematisiert.“

Keine Mäßigung in Sicht

Dieser feige Anschlag macht erneut deutlich, dass die linksextremistische Szene in Leipzig hochgefährlich bleibt, eine Gefahr für die Menschen in der gesamten Stadt darstellt und nicht einmal den allergeringsten Respekt vor Menschenleben aufbringt. Das milde Urteil gegen Lina Engel, die Kommandoführerin der linksextremistischen „Hammerbande“, hat also keineswegs mäßigend auf die Szene eingewirkt. Bleibt die Frage, wann endlich in Leipzig gegen diesen linksextremistischen Terror so umfassend und konsequent vorgegangen wird, wie das umgekehrt sicherlich der Fall wäre, wenn er von Rechtsextremisten verübt würde.

