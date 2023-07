Schweden: Rückkehr zur Atomenergie statt Flatterstrom

Schweden hat den heiligen Talisman der erneuerbaren Energien weggeworfen und das Ventil zum Verlassen des Tempels von WindySolar-Inc. geöffnet. Schwedens Rückkehr zur Atomenergie – Ein Super-GAU für Klima-Ideologen – und nur eine weitere Lüge neben den Lügen, die wir in unserem großen Faktencheck in COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen. Was sie denken – und wer sie bezahlt“ entlarven. Hier mehr erfahren.



_ von Joanne Nova

Sie haben das getan, was jeder, der sich um CO₂ Sorgen gemacht hat, 1992 getan hätte – sie haben auf Kernkraft gesetzt.Sie haben ihr Ziel von 100 Prozent „erneuerbaren Energien“ bis 2045 in ein Ziel von 100 Prozent ohne fossile Brennstoffe umgewandelt. Es ist immer noch eine Abneigung gegen das sechste Element des Periodensystems. Aber zumindest ist es eine pragmatischere Version.

AKW-Förderung statt Atomausstieg

Schweden führte die EU-Liste für den Anteil erneuerbarer Energien an der Energieversorgung bei der letzten Erhebung an – allerdings hauptsächlich mit Biomasse und Wasserkraft. Es war ein Star unter den erneuerbaren Energien – die Nummer 1 auf der Liste des Klimarats der „11 Länder, die den Weg vorgeben“. Doch nun geben sie die unzuverlässigen Stromerzeuger auf. Das muss doch wehtun?

Das Team von NetZeroWatch begrüßt den schwedischen Kurswechsel und schlägt vor, dass UK dem Beispiel folgt. Florenve Jones schreibt:

„Die Änderung bedeutet, dass die Erzeugung von Kernkraft auf die Energieziele der Regierung angerechnet werden kann. Die schwedische Regierung hatte vor 40 Jahren den Ausstieg aus der Kernkraft beschlossen, doch im Juni 2010 stimmte das Parlament für die Aufhebung dieser Politik. Die im vergangenen Jahr gewählte Regierung will jetzt die Kernkraft fördern.“

Die Nachrichtenagentur Reuters wiederum bemerkt:

„Finanzministerin Elisabeth Svantesson sagte im Parlament: ,Wir brauchen mehr Stromerzeugung, wir brauchen sauberen Strom und wir brauchen ein stabiles Energiesystem.ʽ Der staatliche Energieversorger Vattenfall prüft den Bau von mindestens zwei kleinen modularen Reaktoren und die Verlängerung der Laufzeit der bestehenden Reaktoren des Landes.“

Rückkehr zu den alten Verhältnissen

Für Schweden ist das keine so große Umstellung. Vor dreißig Jahren bestand der Strom zur Hälfte aus Wasserkraft und zur Hälfte aus Kernkraft, und nach der Einführung von Wind- und Bioenergie kehrt das Land zu diesem Verhältnis zurück:

Dieses neue Ziel bezieht sich nur auf fossilfreien Strom, nicht auf den gesamten „fossilfreien“ Energiebedarf. Schweden bezieht immer noch etwa 30 Prozent seiner Energie aus Kohle, Öl und Gas, und das wird sich auch nicht ändern.

Die neue, gemäßigt rechte schwedische Regierung wurde im vergangenen September gewählt, und eine ihrer ersten Maßnahmen war die Kürzung der Subventionen für Elektrofahrzeuge „mit sofortiger Wirkung“.

Stockholm glaubt nicht mehr an das Klimadogma

Wie Euractiv anmerkt, hat die schwedische Regierung auch die Anforderungen an kohlenstoffneutrale Kraftstoffe für Autos gekürzt und sich für Länder eingesetzt, die ihre Kohlekraftwerke in Bereitschaft halten wollen.

Die Koalition plant, den Anteil von Biokraftstoffen in Benzin und Diesel zu verringern, was zu höheren CO₂-Emissionen führen würde. Dies könnte bedeuten, dass Schweden seine Emissionsziele für 2030 verfehlt.

Vorschläge Schwedens, den Ländern zu erlauben, die Subventionen für Kohlekraftwerke im Standby-Betrieb zu verlängern, sind in der EU ebenfalls auf Bedenken gestoßen, während Stockholm außerdem wollte, dass Brüssel ein Gesetz zur Wiederherstellung zerstörter natürlicher Lebensräume ändert.

Im Grunde ist es das, was eine Regierung tun würde, wenn sie nicht an das Klimadogma glaubt, aber die Welt nicht ins Wanken bringen will.

