Trotz Gerichtsurteil: Heiz-Hammer kommt doppelt!

Am Ende ist es das Bundesverfassungsgericht, welches Habecks Pläne vorerst stoppt. Die Ampel-Regierung jedoch hält an ihrem Wahnsinn fest und auch in Brüssel will man Nägel mit Köpfen machen.

Was nun auf uns zukommt, wie man Millionen von Hausbesitzern enteignen will und warum der Heiz-Hammer am Ende doppelt zuschlägt, erklären Ihnen heute Chefredakteur Jürgen Elsässer und TV-Chef Paul Klemm.

