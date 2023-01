Verschwiegen: Alliierter Massenmord an Deutschen

Die gezielte Tötung deutscher Zivilisten durch die Alliierten ist ein Tabu der Zeitgeschichtsforschung. Durchbrochen hat es der Historiker James Bacque mit seinem bahnbrechenden Werk „Verschwiegene Schuld“.

Ich habe kürzlich bei COMPACTDerTag das Buch „Reinwiesenlager 1945–1948“ von Horst Gömpel vorgestellt –über eines der schlimmsten Kriegs-, oder besser Nachkriegsverbrechen der Alliierten am deutschen Volk. In den Lagern der US-Amerikaner und Franzosen sind, vor allem im heutigen Rheinland-Pfalz, nach der Kapitulation der Wehrmacht riesige unbehauste Feldlager für deutsche Kriegsgefangene eingerichtet worden. Diese sind im Schlamm, bei Regen und ohne Nahrung zu Tausenden elendig verreckt.

Diese Rheinwiesenlager sind allerdings nur ein Ausschnitt der alliierten Nachkriegspolitik. Wenn Sie das gesamte schauerliche Panorama studieren wollen, dann greifen Sie zu dem Standardwerk „Verschwiegene Schuld“ des kanadischen Historikers James Bacque. Das Buch behandelt, wie es im Untertitel heißt, die alliierte Besatzungspolitik in Deutschland nach 1945.

Hauptsächlich geht es hier nicht um die Kriegsgefangenen, sondern um die Behandlung der großen Masse der Zivilbevölkerung. Was sich hier feststellen lässt, ist einfach eine Hunger- und Aushungerungspolitik, die beeinflusst war vom Morgenthau-Plan. Die eine ungeheure und heute kaum noch bekannte Zahl von Opfern zur Folge hatte, weil die Bevölkerung ja schon durch den Krieg und die Vertriebenen durch Flucht und Not in den Elendskonvois geschwächt waren.

Nachfolgend ein Auszug, damit Sie wissen, um was es geht:

„Die Adernauer-Regierung stellte durch Umfragen fest, dass 1,4 Millionen Ehemänner, Väter und Söhne nicht aus der alliierten Kriegsgefangenschaft, einschließlich der sowjetischen, heimgekehrt waren. Sie waren alle dort umgekommen. Von weiteren 2,1 Millionen Menschen, fast ausschließlich Frauen und Kinder, wurde von westdeutschen alliierten Behörden zugegeben, dass sie im Verlauf von Vertreibung und Flucht umgekommen waren.“

Und weiter:

„Maßgebende Zeitzeugen, darunter der erste Bundeskanzler der Republik, haben geschrieben, dass alleine unter den Heimatvertriebenen und Flüchtlingen mindestens sechs Millionen Menschen umkamen. Mindestens 9,3 Deutsche starben unnötigerweise in Folge der alliierten Nachkriegspolitik. Viel mehr, als während des gesamten Krieges im Kampf durch Bombenabwürfe über deutsche Städte und in Konzentrationslagern ums Leben kamen. Millionen davon verhungerten Tag für Tag vor den Augen der Sieger über Jahre hinweg. Über diese Toten ist niemals ehrlich berichtet worden. Weder von den Alliierten, noch von der Westdeutschen Regierung.“

James Baques „Verschwiegene Schuld“ ist eine ideale Ergänzung zu Gömpels „Reinwiesenlager 1945–1948“. Unverzichtbare Werke, die dokumentieren, welche furchtbaren Verbrechen von den Alliierten an unserem Volk begangen wurden. Muss man gelesen haben!

